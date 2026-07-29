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A modesta fortuna de Glen Hansard, parceiro de Eddie Vedder e vencedor do Oscar, morto aos 56 anos

Cantor irlandês foi vítima de um acidente de moto nesta quarta-feira, 29, em Dublin

Por Redação 29 jul 2026, 12h11 | Atualizado em 29 jul 2026, 12h16
Show Eddie Vedder em SP
O cantor Glen Hansard (Heitor Feitosa/Veja.com/VEJA)
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O músico irlandês Glen Hansard, de 56 anos, morreu de acidente de moto na madrugada desta quarta-feira, 29, em Dublin, capital de seu país. Hansard estaria em São Paulo em novembro deste ano para abrir o show de Eddie Vedder no festival Best of Blues and Rock, no Parque Ibirapuera. Ele e o vocalista do Pearl Jam eram amigos de longa data. Hansard já fez participações em apresentações solo de Vedder no Brasil em outras ocasiões.

Fundador da banda The Frames — além da bem-sucedida carreira solo, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Canção Original por Falling Slowly, do filme “Apenas Uma Vez”, em 2008 —, Hansard era um desses cantores, compositores e instrumentistas talentosos que atraiam a atenção de grandes nomes do showbizz, como Bono, do U2, e Bruce Springsteen, além do próprio Vedder, mas que levava uma vida relativamente modesta, distante dos ganhos dos grandes astros da música.

De acordo com o site Celebrity Net Worth, seu patrimônio é avaliado em 5 milhões de dólares, o equivalente a 25 milhões de reais. Em comparação, a fortuna de seu amigo Eddie Vedder é estimada em cerca de 100 milhões de dólares, algo em torno de 500 milhões de reais.

Glen Hansard era dono de duas empresas, uma gravadora e outra de gestão de direitos, uma das quais teve prejuízo na casa das centenas de milhares de dólares em 2024. Ele recebia uma remuneração anual equivalente a menos de 600 mil reais dessas empresas.

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