A ‘missão impossível’ de João Doria — e não é a eleição

O presidente da Sabesp, a companhia de água e saneamento de São Paulo, Benedito Braga, aproveitou um almoço com investidores em Nova York, nos Estados Unidos, para dar vazão a um dos motes favoritos do ex-governador João Doria (PSDB) a respeito da disputa pelas eleições presidenciais deste ano. No evento, realizado no Fasano e com a presença de Doria, Braga usou uma analogia que o tucano gosta de utilizar para elevar a despoluição do Rio Pinheiros, um dos principais legados da gestão do tucano em São Paulo e um dos nortes da campanha.

“Gosto de brincar que o governador é o nosso Tom Cruise com sua missão impossível”, brincou Braga. No evento, Doria comemorou a marca de 94% da despoluição concluída. Auxiliares do governador garantem que este será um dos grandes assuntos explorados durante a campanha. “Nos próximos seis meses, entregaremos o Rio Pinheiros limpo e totalmente despoluído e a ciclovia de 13 km completos, sonorizados, plenos, com jardins e iluminada”, diz. “Teremos também a despoluição do Rio Tietê neste período, salvando a vida da população que não tem água nem esgoto tratados entre 2026 e 2027”, afirmou Doria aos investidores.