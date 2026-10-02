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A meta ambiciosa de ONG para viabilizar negócios liderados por LGBTQIAPN+

Com iniciativa, objetivo da TODXS é transformar a realidade adversa em uma agenda de inclusão produtiva

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 16h30
Homem jovem de cabelos castanhos longos e barba rala, vestindo blazer marrom listrado e camiseta preta, com expressão neutra, em fundo branco
Willian Mallmann, fundador e presidente da TODXS (TODXS/Divulgação)
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Diante do preconceito no mercado de trabalho, a TODXS, maior organização sem fins lucrativos da América Latina voltada à população LGBTQIAPN+, estabeleceu como meta mobilizar 100 milhões de reais até 2030 para investimentos em negócios liderados por pessoas da comunidade e iniciativas voltadas à inclusão socioeconômica.

Com a iniciativa, o objetivo é transformar a realidade adversa em uma agenda de inclusão produtiva.

Apesar de representar uma parcela relevante do mercado consumidor,  a população LGBTQIAPN+ ainda enfrenta barreiras de acesso ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo e a oportunidades de geração de renda.

A estratégia será desenvolvida a partir de quatro frentes de atuação: influenciar, desenvolver, impulsionar e pesquisar. Por meio delas, a TODXS busca ampliar a dignidade e a mobilidade econômica da comunidade, criando caminhos concretos para o acesso ao trabalho, à renda, ao empreendedorismo, ao capital e às redes de oportunidade.

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A organização também mobilizará empresas, investidores, governos e sociedade civil para transformar práticas, direcionar recursos e construir soluções mais inclusivas, apoiadas por dados e pelas experiências da própria comunidade.

Essa atuação terá atenção especial às pessoas que enfrentam maiores barreiras econômicas e sociais, especialmente pessoas trans, negras, indígenas, periféricas e residentes nas regiões Norte e Nordeste.

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“A próxima década precisa ser sobre transformar inclusão em oportunidade econômica concreta. Quando uma pessoa LGBTQIAPN+ consegue acessar trabalho, renda, crédito e condições para empreender, não estamos apenas reduzindo uma desigualdade, estamos ampliando a capacidade produtiva da economia”, afirma Willian Mallmann, fundador e presidente da TODXS.

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