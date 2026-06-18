A mensagem deixada pelo Fed que pressiona o Ibovespa, segundo especialista

Os mercados operaram com cautela nesta quinta-feira, 18, após um tom mais hawkish (duro) do Federal Reserve (Fed), banco central americano, em relação à decisão de manter o juros no intervalo de 3,5% a 3,75% ao ano nos Estados Unidos. Na véspera, o novo presidente da autoridade monetária, Kevin Warsh, reforçou a percepção de comprometimento com o combate à inflação e disposto a manter uma postura mais rígida caso as pressões inflacionárias persistam.

Além disso, Warsh afirmou em sua primeira coletiva que pretende abandonar a prática de oferecer sinalizações prévias ao mercado. Segundo ele, o comunicado divulgado após a reunião “oferece apenas os fatos e nenhuma orientação futura que seja aplicável às circunstâncias atuais”.

“A mensagem deixada traz a possibilidade de novas altas de juros nos EUA. Esse cenário naturalmente incentiva uma migração de capital para ativos americanos, reduzindo o apetite por mercados emergentes como o Brasil e pressionando o Ibovespa”, explica Leonardo Santana, especialista em investimentos e sócio da casa de análise Top Gain. O principal índice da B3 encerrou o dia em leve baixa de 0,10%.

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O dólar, por sua vez, fechou em alta e cotado a 5,17 reais. A taxa de câmbio observa uma inversão nas quedas acumuladas da moeda americana, impulsionadas, algumas semanas atrás, pelo diferencial de juros favorável ao Brasil. “Não acredito em uma valorização contínua e acelerada, mas sim em uma realização considerada saudável após a forte baixa”, diz Santana.

No Brasil, a decisão do Copom foi a de reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em 0,25 ponto percentual. Para o mercado, é difícil imaginar um ciclo mais agressivo de cortes no país caso o Fed esteja caminhando na direção oposta. A aposta dos investidores ainda é em mais um corte de 0,25 ponto percentual, mas essa expectativa dependerá totalmente da evolução dos indicadores econômicos.

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