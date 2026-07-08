A medida radical que vai afetar o delivery na França

As principais plataformas de delivery da França passarão a interromper entregas sempre que o país entrar em alerta vermelho por calor extremo. A medida foi anunciada em meio às sucessivas ondas de altas temperaturas que vêm castigando a Europa e tem como objetivo proteger entregadores da exposição a condições consideradas perigosas.

Pelas novas regras, empresas como Uber Eats e Deliveroo poderão suspender temporariamente as operações nas regiões atingidas, evitando que motociclistas e ciclistas trabalhem sob temperaturas próximas ou superiores a 40°C. O protocolo faz parte de uma estratégia mais ampla do governo francês para adaptar atividades econômicas aos efeitos cada vez mais frequentes das mudanças climáticas.

A França enfrentou nas últimas semanas uma das mais severas ondas de calor de sua história recente. Além dos impactos sobre a saúde da população, o calor elevou a procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, provocou transtornos no comércio e levou autoridades a reforçar os alertas para trabalhadores que exercem atividades ao ar livre.

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Especialistas afirmam que decisões como a suspensão das entregas tendem a se tornar mais comuns à medida que eventos climáticos extremos se intensificam. A iniciativa francesa já é vista como um possível modelo para outros países que enfrentam verões cada vez mais rigorosos.