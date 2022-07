A medida do governo Bolsonaro definida como ‘latrocínio’ por Ciro Gomes

O candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), definiu a medida provisória que libera crédito consignado para os beneficiários de programas de transferência de renda, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de “latrocínio coletivo”.

A MP, encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro em março deste ano, foi aprovada no Congresso e aguarda sanção presidencial. A medida ainda não foi liberada pelo governo, mas os interessados podem ter que arcar com juros anuais de até 79%, segundo reportagem da Folha, de acordo com simulação do pré-cadastro de uma beneficiária no valor de 2 mil reais. O valor deve comprometer uma parcela mensal de 160 reais no prazo de dois anos. O aumento do Auxílio Brasil de 600 reais é temporário com validade até o final do ano, voltando para o patamar de 400 reais no próximo ano, o que pode comprometer a margem de renda dessas famílias.

“O código penal chama de latrocínio o ato de matar para roubar. O governo Bolsonaro acaba de criar o latrocínio coletivo ao permitir que os bancos confisquem o Auxílio Emergencial sob forma de empréstimo consignado com juros de 79%”, escreveu Ciro Gomes no Twitter neste domingo, 31.

A medida permite que até 40% da renda possa ser comprometida com o empréstimo. dependendo de cada programa. As parcelas do empréstimo serão descontadas do valor do benefício pelo governo. Porém, a medida vem recebendo críticas pelo potencial de endividamento dessa população. Embora o crédito consignado seja uma linha mais barata, aumentar essa régua pode ter efeito rebote de aumentar a inadimplência em meio à alta dos preços e à queda da renda. O texto isenta a União de responsabilidade sobre a dívida contraída.