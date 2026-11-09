A marca brasileira escolhida pela Crocs para sua primeira parceria de negócios no país

A Crocs lançará em 17 de novembro deste ano uma coleção em parceria com a Carmed, marca de hidratantes labiais da farmacêutica Cimed. A colaboração é a primeira da fabricante de calçados com uma marca brasileira e terá edição limitada. Os produtos serão vendidos nas lojas da Crocs no país, no site da empresa e no TikTok Shop, a partir das 12h. A informação foi compartilhada em primeira mão com Veja Negócios.

A coleção é composta por duas versões do Classic Clog (adulta e infantil), pelo modelo Bae Clog e pelo acessório Bag Charm. O que muda entre os modelos são as cores das bases e os detalhes nas alças traseiras. Ambos terão enfeites exclusivos da parceria, conhecidos como Jibbitz, usados para personalizar os pares. O Bag Charm, por sua vez, é um acessório desenvolvido para transportar o hidratante. Todos os itens da linha acompanharão uma unidade do Carmed.

Os preços serão de 320 reais para o Classic Clog infantil, 440 reais para a versão adulta, 600 reais para o Bae Clog e 140 reais para o Bag Charm. A Cimed reforça que os produtos estarão disponíveis enquanto durarem os estoques.

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Para Karla Felmanas, vice-presidente da Cimed e responsável pelas marcas Carmed e Flavy, as colaborações são uma forma de aproximar a marca dos interesses de seus consumidores. “Foi assim que construímos esse movimento, ouvindo o nosso público, acompanhando tendências e transformando ideias em produtos que despertam desejo e identificação”, afirma, em nota a VN. “ Quando existe essa conexão, a parceria fortalece as duas marcas e cria possibilidades que, sozinhas, talvez não explorassem.”