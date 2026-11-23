O economista André Galhardo avalia que o governo Lula ainda terá de enfrentar obstáculos políticos importantes para conseguir equilibrar as contas públicas. Embora considere necessário o projeto de ajuste fiscal em discussão na Câmara dos Deputados, ele afirma que a proposta representa apenas uma primeira etapa e que medidas capazes de produzir um reequilíbrio duradouro exigirão negociações mais difíceis com o Legislativo. “A maior dificuldade ainda está por vir”, disse em entrevista ao VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Na avaliação de Galhardo, o pacote fiscal perdeu parte de sua potência durante a tramitação no Congresso. A estimativa inicial do governo era de uma economia de 56 bilhões de reais, mas os ajustes feitos no Senado reduziram a previsão para cerca de 50 bilhões de reais. O economista observou que o mercado financeiro já considerava insuficiente a proposta e acompanha com apreensão a possibilidade de novas mudanças no texto.

Os desafios do governo Lula 4

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Por que o ajuste fiscal ainda é insuficiente?

Galhardo afirma que medidas adicionais serão mais difíceis de aprovar porque atingem despesas sensíveis, como saúde, educação e Previdência. Ele citou também o Benefício de Prestação Continuada (BPC), cujos gastos crescem em ritmo mais acelerado do que outras despesas submetidas às regras do arcabouço fiscal.

Segundo o economista, a margem para reduzir despesas discricionárias — aquelas que o governo pode administrar diretamente — ficou muito pequena desde 2016. Por isso, reformas mais profundas terão de enfrentar gastos previstos na Constituição e exigirão habilidade política para avançar no Congresso.

O especialista ponderou, porém, que o cenário não deve ser descrito como uma situação de colapso das contas públicas. Ao comentar a comparação feita por um deputado da oposição entre o pacote e um “band-aid para uma fratura exposta”, Galhardo rejeitou a avaliação. Para ele, o país precisa reorganizar as despesas, mas a situação está longe de ser apocalíptica.

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O que o governo precisa fazer para recuperar a confiança do mercado?

Além das medidas fiscais, Galhardo apontou a falta de sinais políticos claros como um fator de incerteza. Na avaliação dele, o governo ainda não conseguiu transmitir de maneira convincente qual será a orientação econômica do próximo mandato, nem como pretende conduzir a relação entre as despesas públicas e as metas do arcabouço fiscal.

O economista reconheceu o esforço do ministro da Fazenda, Dario Durigan, para defender o cumprimento das metas e reduzir exceções nas contas públicas. Ainda assim, afirmou que as mensagens do governo como um todo continuam pouco claras. Para ele, a ausência de uma sinalização consistente afeta as expectativas e pode se refletir no câmbio e nas curvas de juros.

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Por que uma nova reforma da Previdência pode voltar à discussão?

Galhardo afirmou que uma reforma permanente das despesas poderá exigir mudanças em áreas como Previdência, saúde e educação. No caso da Previdência, defendeu que eventuais alterações alcancem também os integrantes do alto escalão, diferentemente do que, segundo ele, ocorreu na reforma anterior.

Antes de discutir a redução de gastos em serviços essenciais, o economista também defendeu uma revisão de benefícios e remunerações no setor público. Ele mencionou a necessidade de combater os chamados penduricalhos e os pagamentos acima do teto constitucional.

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A entrevista também abordou a reação do mercado à perspectiva de mudanças na diretoria do Banco Central e à escolha de futuros ministros. Galhardo afirmou que parte da valorização do real na segunda-feira esteve relacionada à expectativa de indicações mais bem recebidas pelo mercado, mas ponderou que há exageros nessa reação. Para ele, o reequilíbrio fiscal continuará sendo o principal desafio e dependerá de uma articulação política que ainda precisará ser construída.