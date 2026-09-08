A má notícia para Lula trazida por beneficiários do Bolsa Família em nova pesquisa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu cinco pontos percentuais entre os beneficiários do Bolsa Família na disputa pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa Nexus encomendada pelo BTG Pactual e divulgada nesta terça-feira, 8.

No cenário estimulado de primeiro turno, Lula passou de 56% das intenções de voto em 31 de agosto para 51% no levantamento atual. O grupo considerado pela pesquisa reúne tanto beneficiários do programa quanto eleitores que moram com alguém que recebe o benefício.

No mesmo período, o senador Flávio Bolsonaro (PL) avançou de 22% para 26%. Apesar das variações, Lula continua à frente do adversário por 25 pontos percentuais nesse segmento do eleitorado.

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O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na terceira posição, com 10%, ante 9% na pesquisa anterior. Ronaldo Caiado (União Brasil) e Renan Santos (Missão) registram 4% cada um. Romeu Zema (Novo) tem 2%.

Entre os eleitores que não recebem o Bolsa Família nem moram com beneficiários, Lula e Flávio aparecem numericamente próximos. O petista tem 37% das intenções de voto, enquanto o senador registra 36%. Na semana anterior, ambos marcavam 35%.

Segundo turno

A perda de apoio a Lula aparece também em uma eventual disputa de segundo turno contra Flávio. Entre os beneficiários do Bolsa Família, o presidente passou de 67% para 56% em uma semana, uma queda de onze pontos percentuais.

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Flávio, por sua vez, avançou de 28% para 37% nesse mesmo grupo. A vantagem de Lula sobre o senador caiu, assim, de 39 para 19 pontos.

Entre os não beneficiários, o cenário se inverte. Flávio aparece com 47%, enquanto Lula registra 43%. Outros 9% afirmam que votariam em branco, anulariam ou não escolheriam nenhum dos dois.

No conjunto do eleitorado, Lula mantém 39% das intenções de voto no primeiro turno, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio passou de 33% para 35%. Em uma eventual disputa de segundo turno, o senador aparece numericamente à frente, com 46%, ante 45% do presidente. O resultado representa empate técnico.

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A Nexus entrevistou por telefone 2.002 eleitores com 16 anos ou mais entre sexta-feira, 4, e segunda-feira, 7 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.