A má notícia da economia chinesa para o Brasil Desaceleração da economia chinesa impacta o globo, sobretudo os países com maior relação comercial Por Renan Monteiro Atualizado em 15 jul 2022, 12h02 - Publicado em 15 jul 2022, 11h22

A persistência da Covid-19 na segunda maior economia do mundo apresentou efeitos práticos nesta sexta-feira, 15. O Departamento Nacional de Estatísticas da China anunciou o ínfimo crescimento econômico de 0,4% no segundo trimestre, quando a expectativa era perto de 1%. Uma queda abrupta em comparação aos 4,8% no primeiro trimestre e o pior resultado desde os primeiros três meses de 2020, nos estágios iniciais da pandemia e no intenso cenário de incertezas.

Com o indicador divulgado hoje, esse cenário é atiçado novamente no país e respinga fortemente na economia global, dependente da produção de fábricas e mesmo dos consumidores chineses. “Na China e na Ásia, em geral interconectada, existe uma grande produção de chips, componentes e produtos que são insumos industriais e de serviços para o mundo todo (inclusive o Brasil). Então, há redução dessa produção (exportada)”, avalia Nicola Tingas, economista-chefe da Associação Nacional de Instituições de Crédito Financiamento e Investimento, a Acrefi.

Além disso, a China é um grande importador do Brasil, que, por sua vez, exporta grande parte de suas commodities para o território chinês. Com a desaceleração da segunda economia do mundo, o Brasil pode reduzir o nível de exportações no médio prazo e prejudicar a agricultura, por exemplo, um setor que tem trazido bons resultados para o país.

Especificamente no contexto interno da China, um complicador é o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCCh), marcado para outubro de 2022. Projetar estabilidade seria o ponto-chave neste importante evento político. Com a política de “Covid-Zero”, as autoridades chinesas impuseram lockdowns totais ou parciais em grandes centros industriais do país em março e abril, incluindo Xangai, e mais recentemente novos bloqueios foram anunciados em cidades de menor porte. A instabilidade econômica e social foi gerada com o movimento. Queda do consumo, um setor imobiliário em recuperação lenta e desemprego ainda elevado para os padrões do país pressionam o Partido Comunista na empreitada de bloqueios sanitários.

A taxa de desemprego nacional saiu de 5,9% em maio para 5,5% em junho. Por faixa etária, o desemprego entre jovens chineses atingiu um recorde de 19,3% em junho, já alto em maio, em 18,4%. “O diagnóstico de agora é olhar para o terceiro trimestre, o governo vem anunciando forte estímulo para uma recuperação robusta da produção e do investimento. O Governo de Pequim já falou da liberação de um pacote bilionário para amparar a infraestrutura, por exemplo”, diz Camila Abdelmalack economista-chefe da Veedha Investimentos, que menciona os novos surtos da pandemia em julho como dificultadores do plano de recuperação do governo.