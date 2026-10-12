A limitação de importação de veículos híbridos chineses imposta pela União Europeia

A União Europeia limitará a 350.000 a entrada anual de veículos híbridos provenientes da China, no âmbito de um acordo firmado entre Pequim e Bruxelas, anunciou nesta segunda-feira, 12, uma autoridade europeia.

A questão dos veículos híbridos é uma das mais sensíveis nas relações entre UE e China.

Esses veículos tornaram-se uma das principais portas de entrada dos fabricantes chineses no mercado europeu, onde competem fortemente com as marcas locais e alimentam preocupações quanto ao emprego no setor automotivo da UE.

Após dois dias de intensas negociações em Pequim na semana passada, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, anunciou na sexta-feira que a China havia concordado em moderar o fluxo de veículos híbridos e híbridos plug-in que entram no mercado europeu.

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Segundo uma autoridade europeia, o acordo reduzirá em mais de 50% as exportações chinesas de veículos híbridos para a UE, que eram estimadas em cerca de 800.000 veículos para 2026.

Por sua vez, a China indicou que o acordo lhe permitirá continuar exportando pelo menos 302.000 veículos híbridos por ano para o mercado europeu.

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“É o fruto de um trabalho de vários anos, com o qual quisemos restabelecer uma concorrência justa e leal entre europeus e não europeus”, comentou o presidente francês, Emmanuel Macron, ao inaugurar em Paris a 91ª edição do Salão Mundial do Automóvel.

Segundo ele, a medida permitirá “proteger melhor o mercado europeu da concorrência desleal”.

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Há anos, a UE acusa a China de inundar seu mercado com produtos mais baratos graças a práticas comerciais desleais, como subsídios estatais e restrições ao acesso de empresas europeias ao mercado chinês.

Pequim rejeita essas acusações e atribui o sucesso de suas exportações à competitividade de sua indústria.

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A China celebrou no sábado os acordos alcançados com Bruxelas e considerou que permitiram “evitar uma escalada” e representam “um novo começo”.

(Com informações da AFP)