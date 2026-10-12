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A limitação de importação de veículos híbridos chineses imposta pela União Europeia

Bloco europeu assina acordo que prevê a compra de no máximo 350 mil veículos híbridos por ano da China

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 08h13
Chinês monta carro da Toyota em fábrica na China
Segundo os europeus, a medida permitirá "proteger melhor o mercado europeu da concorrência desleal" (Kevin Lee/AFP/AFP)
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A limitação de importação de veículos híbridos chineses imposta pela União Europeia Priorize VEJA no Google

A União Europeia limitará a 350.000 a entrada anual de veículos híbridos provenientes da China, no âmbito de um acordo firmado entre Pequim e Bruxelas, anunciou nesta segunda-feira, 12, uma autoridade europeia.

A questão dos veículos híbridos é uma das mais sensíveis nas relações entre UE e China.

Esses veículos tornaram-se uma das principais portas de entrada dos fabricantes chineses no mercado europeu, onde competem fortemente com as marcas locais e alimentam preocupações quanto ao emprego no setor automotivo da UE.

Após dois dias de intensas negociações em Pequim na semana passada, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, anunciou na sexta-feira que a China havia concordado em moderar o fluxo de veículos híbridos e híbridos plug-in que entram no mercado europeu.

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Segundo uma autoridade europeia, o acordo reduzirá em mais de 50% as exportações chinesas de veículos híbridos para a UE, que eram estimadas em cerca de 800.000 veículos para 2026.

Por sua vez, a China indicou que o acordo lhe permitirá continuar exportando pelo menos 302.000 veículos híbridos por ano para o mercado europeu.

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“É o fruto de um trabalho de vários anos, com o qual quisemos restabelecer uma concorrência justa e leal entre europeus e não europeus”, comentou o presidente francês, Emmanuel Macron, ao inaugurar em Paris a 91ª edição do Salão Mundial do Automóvel.

Segundo ele, a medida permitirá “proteger melhor o mercado europeu da concorrência desleal”.

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Há anos, a UE acusa a China de inundar seu mercado com produtos mais baratos graças a práticas comerciais desleais, como subsídios estatais e restrições ao acesso de empresas europeias ao mercado chinês.

Pequim rejeita essas acusações e atribui o sucesso de suas exportações à competitividade de sua indústria.

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A China celebrou no sábado os acordos alcançados com Bruxelas e considerou que permitiram “evitar uma escalada” e representam “um novo começo”.

(Com informações da AFP)

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