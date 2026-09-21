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“A liderança é uma função natural”, diz Ana Flávia Sanglard, CEO da Top Volley Brasil e ex-jogadora

Agência comandada por ex-capitã da Seleção atua em contratos, planejamento profissional e suporte financeiro a mais de 100 jogadoras

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 18h55 | Atualizado em 21 set 2026, 18h57
Duas mulheres sorridentes posam contra fundo claro. Uma jovem à esquerda segura uma bola de vôlei amarela e azul. Uma mulher mais velha à direita exibe uma medalha de ouro olímpica com fita verde, vestindo blazer caramelo e camisa branca. Ambas têm cabelos escuros e longos
Maria Eduarda e Ana Flávia Sanglard, da Top Volley Brasil (Top Volley/Divulgação)
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A experiência de quadra virou negócio para Ana Flávia Sanglard. Ex-jogadora da Seleção Brasileira e há 23 anos à frente da Top Volley Brasil, comanda uma agência que hoje gerencia a carreira de mais de 100 atletas do vôlei feminino. “Sempre tive uma liderança muito grande na minha vida. Desde os 19 anos de idade fui capitã de seleção e capitã de clube. Então, isso é uma coisa natural que eu acabei trazendo para essa nova função”, afirma Ana, em entrevista a Veja Negócios.

O trabalho da agência vai além da negociação de contratos e inclui planejamento de carreira, orientação financeira e suporte na estrutura empresarial das jogadoras. Ela acompanha as atletas na escolha de clubes e oportunidades, considerando fatores como momento da carreira, objetivos profissionais e condições oferecidas por cada equipe. Para Ana Flávia, a decisão sobre o próximo passo não deve levar em conta apenas o salário. “O que damos mais importância é ajudar a tomar a decisão certa na hora certa.”

A Top Volley também auxilia as jogadoras na administração financeira e empresarial, incluindo questões tributárias e contábeis. Segundo Ana Flávia, esse acompanhamento busca preparar as atletas para o período depois das quadras, considerando que a carreira esportiva tem duração limitada.

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A operação brasileira também passa por uma sucessão familiar. Maria Eduarda Sanglard, filha de Ana Flávia, tem 23 anos, formação em Administração e pós-graduações em Psicologia do Esporte e Gestão Financeira. Depois de jogar vôlei, passou por diferentes áreas da empresa e hoje atua principalmente no comercial e na captação de atletas das categorias de base.

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A preparação para a sucessão ocorre de forma gradual, com Maria Eduarda conhecendo diferentes setores da empresa antes de assumir novas responsabilidades. “Ela passa ainda por todas as áreas dentro da empresa, porque, como temos apenas uma filha, queremos que ela conheça e saiba o que está acontecendo em todas as áreas da empresa.”

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Criado originalmente em 1996 pelo empresário italiano Mauro Raguzzoni, o Top Volley Group mantém parceiros em diferentes mercados. No Brasil, a operação é liderada por Ana Flávia — e logo também por Maria Eduarda Sanglard —, que afirma que a estratégia para os próximos anos inclui ampliar a captação de atletas e continuar desenvolvendo a estrutura de suporte oferecida às jogadoras.

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