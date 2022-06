À la Bolsonaro, Biden apela ao Congreso para reduzir preço da gasolina

Em um movimento atualmente é familiar no Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden apelou ao Congresso ajuda para tentar baixar o preço dos combustíveis e assim, tentar desacelerar a pressão da inflação do bolso do consumidor e da própria popularidade. Nesta quarta-feira, 22, Biden pediu para que os parlamentares suspendam o imposto federal sobre a gasolina por três meses.

“Ao suspender o imposto federal sobre o gás de 18 centavos pelos próximos 90 dias, podemos reduzir o preço do gás e trazer um pouco de alívio às famílias”, disse Biden em comunicado feito na Casa Branca.

No comunicado, tal como Bolsonaro, o presidente americano também jogou parte da responsabilidade aos estados. Segundo Biden, muitos dos estados estão desfrutando de superávits orçamentários graças ao estímulo federal à pandemia, também devem suspender seus próprios impostos sobre o gás, e pediu às refinarias e varejistas de gasolina que garantam que “cada centavo” da pausa fiscal vá para os consumidores. “Seus clientes, o povo americano, precisam de alívio agora”, disse Biden.

No Brasil, o Congresso recentemente aprovou um teto para o ICMS dos combustíveis, de 17% e zerou os impostos federais sobre a gasolina e o diesel até o final do ano. Bolsonaro articula uma PEC com uma compensação da perda de arrecadação de estados que zereram o imposto estadual até o fim do ano.

Inflação nos EUA

Biden está pressionando para cortar os custos de combustível e olha principalmente para as eleições legislativas de meio de mandato, que ocorrem em novembro. O presidente americano já havia encomendado milhões de barris de petróleo liberados da Reserva Estratégica de Petróleo — depois de suspender as importações da Rússia em retaliação à Guerra da Ucrânia — e vem agulhando gigantes do petróleo em casa e no exterior para abrir as torneiras da produção, com pouco efeito sobre os preços nas bombas.

A média nacional de preços da gasolina EUA está pairando perto de níveis recordes, em cerca de 5 dólares o galão.

Segundo a Bloomberg, o apelo de quarta-feira ao Congresso, tende a ser inútil — e mostra a fragilidae do democrata. Há pouco apetite no Congresso – mesmo entre os democratas – para pausar as cobranças de impostos sobre a gasolina, e é improvável que os índices de aprovação de Biden estimulem os estados a agir, se já não o fizeram.

Vale ressaltar que antes da guerra da Ucrânia, Biden havia determinado a redução da produção de petróleo dos EUA. Agora, com os preços mais altos e a nova conjuntura, ele pede sua expansão, e reduzir o preço da gasolina pode incentivar um maior consumo, contrariando seus esforços para reduzir a dependência dos EUA de combustíveis fósseis.

