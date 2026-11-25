O empresariado brasileiro tem mais uma fonte de preocupação na Justiça do Trabalho. O número de ações por rescisão indireta, modalidade conhecida como “justa causa do empregador”, saltou de 3.560, em 2020, para 27.558, em 2025 — um crescimento de 674%, segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Neste ano, até 27 de setembro, já haviam sido registrados outros 21.379 processos.

Na prática, o mecanismo permite que o funcionário rompa o contrato de trabalho por uma falta grave cometida pelo empregador, preservando o direito de receber todas as verbas de uma demissão sem justa causa, incluindo aviso-prévio, férias, 13º salário e multa de 40% sobre o FGTS.

O avanço dessas ações amplia a exposição financeira das empresas, sobretudo daquelas que enfrentam dificuldades de caixa e atrasam o pagamento de salários ou o recolhimento de encargos trabalhistas.

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“Mais do que o impacto financeiro de uma ação individual, os números reforçam a importância de políticas de conformidade trabalhista e de prevenção de passivos”, afirma Ricardo Calcini, professor de Direito do Trabalho do Insper e sócio do Calcini Advogados.

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Em uma decisão recente, a Quinta Turma do TST reconheceu o direito à rescisão indireta de uma auxiliar financeira porque a empresa havia registrado na carteira de trabalho uma data de admissão posterior ao início efetivo de suas atividades. O reconhecimento da rescisão, contudo, depende da gravidade da conduta do empregador e das provas apresentadas à Justiça.