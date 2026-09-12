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A jogada da Fazenda para elevar a arrecadação na MP do diesel

Governo aproveitou medida sobre combustíveis para ampliar incidência do IOF sobre aplicações bancárias que a Receita havia considerado fora do imposto

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 12h30
Governo Federal abriu crédito de 550 milhões de reais para subsidiar a importação de óleo diesel no país
Combustíveis (Reprodução/Reprodução)
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A medida provisória editada pelo governo para subsidiar o diesel trouxe uma cartada da Fazenda para ampliar a arrecadação com IOF. Em meio às regras destinadas ao combustível, o texto equipara os Recibos de Depósito Bancário, os RDBs, aos CDBs para fins de cobrança do imposto.

A mudança vem pouco mais de um mês depois de a própria Receita Federal concluir que os RDBs não estavam sujeitos ao IOF sobre títulos e valores mobiliários. Em solução de consulta publicada em agosto, o Fisco entendeu que, por não serem negociáveis, esses papéis não poderiam receber o mesmo tratamento tributário dado aos CDBs.

A Fazenda agora resolveu a questão pela lei. O artigo 5º da MP estabelece que os depósitos a prazo sem emissão de certificado — categoria em que se enquadram os RDBs — terão o mesmo tratamento dos CDBs para incidência do IOF.

Na prática, o governo fecha uma brecha tributária que havia sido reconhecida pela Receita e amplia a base potencial de cobrança do imposto. A mudança foi inserida numa medida provisória cuja justificativa principal é garantir o abastecimento e subsidiar o diesel.

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O governo ainda não divulgou uma estimativa de quanto espera arrecadar com a alteração. Mas o dispositivo mostra que a MP do diesel foi usada também como veículo para reforçar receitas tributárias em meio à pressão sobre as contas públicas.

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