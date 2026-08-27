A instabilidade no aplicativo Caixa Tem pelo 2° dia seguido

O aplicativo Caixa Tem, da Caixa Econômica Federal, registra falha pelo segundo dia seguido, mostra apontamento realizado pelo Dowdector nesta quinta-feira, 27. Procurada por VEJA, a Caixa afirmou que o sistema já foi normalizado.

Segundo o Dowdector, foram registrados cerca de 1 mil relatos de falha no aplicativo da Caixa. No horário das 7h30, o Caixa Tem tinha apontamento de falha por outros 1 mil usuários. Ontem, cerca de 1.600 usuários relataram falha do aplicativo por volta das 9h30.

De acordo com o Dowdetector, 56% das falhas aconteceram em tentativa de login. Outros 41% foram reportados por falha no aplicativo móvel. Já 1% das reclamações eram do mobile banking. No site, usuários mostravam indignação com a falta de acesso ao aplicativo.

“Ainda continuo sem conseguir entrar no APP Caixas Tem. Temos que ser indenizados por isso, conta para pagar, comprar alimento e não tem como! Já são dois dias já!”, disse uma usuária do Dowdetector identificada como Rosa de Souzana.

Continua após a publicidade

Em nota, a Caixa disse que foi constatada instabilidade no funcionamento do APP Caixa Tem. “O sistema já foi normalizado”, conclui a companhia.