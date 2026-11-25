Os EUA divulgam nesta quarta-feira, véspera de feriado de Ação de Graças, a inflação medida pelo PCE. A expectativa de analistas é que o indicador tenha avançado para 3,8% ao ano em outubro, de 3,6% em setembro, enquanto o núcleo da inflação (que desconta alta de preços de energia e alimentos) deve ter avançado para 3,2%. O indicador usado pelo Federal Reserve para decidir o futuro da política monetária do país.

E parece não haver dúvidas no mercado financeiro de que os juros precisam subir para fazer o índice de preços voltar a caminhar para a meta de 2% ao ano. Também nesta quarta, os EUA publicam a segunda leitura do PIB do terceiro trimestre, que segue resiliente graças aos investimentos massivos em inteligência artificial. Por fim, há a divulgação do Livro Bege do Fed, que mostra as condições da economia americana.

É praticamente unânime entre investidores a avaliação de que o Fed subirá os juros em dezembro – e a maioria aponta para uma nova alta já em janeiro. Juros em alta, brasileiros sabem bem, tornam investimentos mais caros, o que leva a uma reprecificação de ativos. Em outras palavras, eleva a pressão sobre a bolsa.

Os futuros dos principais índices americanos caem firmes nesta quarta-feira, ainda reajustando os exageros após a volta de Jensen Huang ao controle da Nvidia. Trata-se, na prática, de uma reavaliação de riscos ligados à IA. As ações da fabricante de chips caem mais de 5% no pré-mercado. Os papéis da Anthropic registram queda semelhante no pré-mercado.

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A flutuação de humor dos investidores é exacerbada pela véspera de feriado. A tendência do mercado é, via de regra, queda antes de uma pausa. Investidores embolsam lucros ou minimizam risco de perdas e vão para o feriado menos preocupados com o noticiário.

O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, não escapa ao pessimismo e à cautela, com queda de 1% nesta manhã. A agenda doméstica segue pautada pela pressão do mercado financeiro para que o governo promova novas rodadas de ajuste fiscal, isso logo após a aprovação do pacote pós-eleição.