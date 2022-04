A inflação alta pode esmagar a renda fixa?

Após a taxa básica de juros, a Selic, alcançar o menor patamar em meados de 2020, a trajetória dos juros voltou a se inverter. Desde março do ano passado, o Banco Central vem realizando aumentos consecutivos e progressivos na Selic para conter a inflação. Mesmo com a taxa a 11,75%, o mercado ainda vislumbra espaço para maiores aumentos, devendo encerrar o ano próximo de 13%. Apesar da atratividade da renda fixa, a escalada da inflação ameaça até mesmo a rentabilidade desses investimentos.

Apesar do favorável cenário para a renda fixa, a inflação ainda é um risco para a rentabilidade dos investidores. Até a virada do ano, inflação e Selic caminhavam juntas e ainda não geravam ganho reais ao investidor. No ano passado, a inflação encerrou o ano em 10,06%, acima da taxa de juros, que só veio alcançar o patamar de 10,75% em fevereiro.

A expectativa era que a Selic alta freasse a inflação este ano e pudesse gerar ganhos reais aos investidores. Mas, mesmo com a taxa em dois dígitos, a inflação ainda está escalando e já acumula alta de 11,30% em doze meses. O mercado projetava no início do ano uma inflação de 5,60% para 2022, mas em um mês a estimativa já aumentou para 6,86%. “Existe um risco para o rendimento se a inflação não recuar, os investidores podem ficar no zero a zero”, diz Gilberto Kfouri, especialista em renda fixa e multimercados da BNP Paribas Asset Management.

Com as recentes sinalizações do Banco Central em finalizar o ciclo de altas em meio a escalada da inflação, os rendimentos na renda fixa podem ficar ainda mais prejudicados. Mas o mercado continua confiante de que o BC vai continuar reavaliando a conjuntura para decidir a taxa terminal de juro. “Como temos uma perspectiva na qual a conjuntura se apresentará mais austera, principalmente no tocante as expectativas de inflação, imaginamos que o BC deverá adotar postura de combate a esta piora. Contudo, como a autoridade teve comunicação bastante acomodatícia, aguardamos uma alteração mais incisiva das falas de membros do BC antes de mudar a perspectiva para a Selic”, diz o economista Étore Sanchez, da Ativa Investimentos. Segundo o especialista, mediante a esse risco de o BC frear as altas dos juros com a inflação ainda escalando, já se observa no mercado um menor interesse pelos títulos do tesouro.