A indefinição sobre o futuro nome à frente do Ministério do Planejamento

O novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva já anunciou 21 ministérios, porém o Planejamento e Orçamento, que trabalhará de perto e em conjunto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, continua indefinido sobre qual será o nome que ficará à frente da pasta. Atualmente há diversas pessoas cogitadas para o cargo, entre elas o economista André Lara Resende, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), o ex-governador de Alagoas Renan Filho (MDB), o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto, e ainda o líder do PT na Câmara dos Deputados, Reginaldo Lopes (PT-MG).

Como pano de fundo há o desejo do PT de cumprir as sinalizações da campanha de manter um governo plural. Para isso, manter um nome no Planejamento que seja de fora do partido é fundamental até para agradar ao mercado, uma vez que o ministro fará uma “dobradinha” com Fernando Haddad, nome vinculado ao Partido dos Trabalhadores e que não conta com a simpatia dos investidores.

A pasta do Planejamento será responsável por uma área bastante sensível do governo, a do orçamento. As contas públicas são o calcanhar de Aquiles do novo governo tendo em vista que os gastos desenfreados nos últimos anos da gestão do PT foram responsáveis pelo longo período de recessão econômica do Brasil e, indiretamente, pela queda de Dilma Rousseff. Apesar de Lula defender o aumento dos gastos públicos, os investidores e os economistas defendem que isso seja feito com parcimônia para não aumentar o risco do país e afugentar os investidores.

Por isso agora tanto Haddad quanto o futuro presidente Lula tentam convencer o economista liberal André Lara Resende, um dos criadores do Plano Real, a aceitar o cargo para o qual foi convidado na semana passada. Próximo ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), Resende apoiou a indicação de Haddad para a Fazenda.

Outros nomes

A senadora Simone Tebet é uma opção para assumir o Ministério do Planejamento caso Lara Resende realmente não aceite ocupar o cargo. Tebet, que participou da campanha de Lula no segundo turno, preferia o Ministério do Desenvolvimento Social, porém o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) foi nomeado para a pasta. Além disso, a pasta do Meio Ambiente, para a qual também poderia ser indicada, deve ficar com Marina Silva. Para aumentar o interesse de Tebet pela pasta, nos bastidores circula a ideia de “turbinar” a pasta colocando sob sua responsabilidade o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e bancos públicos como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

Há, ainda, a possibilidade de Renan Filho (MDB), o ex-governador de Alagoas, e Felipe Salto, secretário de Fazenda de São Paulo, serem indicados ao cargo. Renan Filho, porém, tem certa resistência ao cargo tendo em vista a falta de interesse de seu partido, o MDB, que está de olho em uma pasta com mais relevância, como o Ministério dos Transportes. Já o seu pai, Renan Calheiros, apoia a ideia de Felipe Salto para o Planejamento.

Já uma outra opção seria o economista Reginaldo Lopes, um dos negociadores da PEC da Transição cujo poder de articulação chamou a atenção do Partido dos Trabalhadores. Lopes queria assumir o Ministério da Educação que, porém, ficou sob a responsabilidade do senador eleito Camilo Santana (PT-CE). Por ser do PT, no entanto, Lopes é um nome menos agrada a composição dos ministérios nesse momento, já que Lula busca compor um governo plural.