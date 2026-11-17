Em quase todas as suas conversas e bate-papos com empresários e executivos, o fundador da Zoox Smart Data, Rafael Albuquerque, acaba ouvindo a mesma pergunta: “O que você acha que eu tenho que fazer sobre inteligência artificial? ” A resposta é tão genérica quanto profunda, a depender do interlocutor. “Você tem que se envolver”, afirma. Para ele, se os líderes tratarem as programações dinâmicas do mesmo modo que viram a chegada do Windows e, depois, a internet em sua forma inicial, suas empresas perderão espaço e eles, a relevância.

“O CEO tem que se convencer de que o que trouxe a empresa até aqui não vai ser o que a levará até o futuro. Ponto. Serve para qualquer indústria ou atividade. E é isso que a gente tem que catequizar a turma. Todos precisam entender que é preciso se envolver de fato”, afirma.

Albuquerque ameniza para quem tem medo desse novo fantasma da máquina: “A IA generativa, essa que a gente conhece, existe há uns 4 anos. E as pessoas vão tocando, aprendendo. Mas nas empresas hoje está tudo muito com os diretores de tecnologia e pouco nas áreas de negócio, que é onde interessa”.

Por isso, tão importante para os líderes quanto comandar quem destrinche a programação é usar as capacidades da IA no cotidiano para entender da mesma forma que a máquina, por erro e acerto. Como um catequista do digital, ele vê esta tecnologia também pelo lado cultural.

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“É preciso primeiro mudar o mindset para depois aplicar a tecnologia. Temos que botar essa realidade na cabeça e no coração das pessoas para que a disseminação dentro das empresas funcione”, explica.

Por isso, a convenção Zoox Data Revolution, realizada nesta terça-feira, 17, em São Paulo, foi focada em líderes (alguns olhando as telas com as mãos nos bolsos, como se estivessem entre o incômodo e o fascínio).

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A única ressalva de Albuquerque em relação ao evento que organizou foi a ausência de representantes de governos, já que, para ele, a necessidade de entender a IA deveria receber a atenção de todos os setores, principalmente daqueles que lidam com grandes quantidades de dados públicos.