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À frente da Porto, Paulo Kakinoff aposta na expansão além do seguro de automóveis. Em entrevista, o executivo detalha o impacto da inadimplência no banco, novos negócios e explica por que a inteligência artificial não substitui o cuidado humano na companhia. Leia a conversa completa.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O próximo salto da Porto pode vir de quem já é seu cliente. Com 19 milhões de consumidores, mais que o dobro dos 8 milhões de 2019, a companhia quer transformar a relação construída com o seguro do carro em porta de entrada para planos de saúde, crédito, investimentos e serviços para a casa. À frente do grupo desde 2022, depois de ter comandado a Audi e a Gol, o executivo Paulo Kakinoff, 51 anos, aposta nessa combinação para ampliar os negócios — e enfrenta os riscos que acompanham a expansão. A inadimplência no cartão pressiona os resultados do Porto Bank, justamente uma das operações em que enxerga maior potencial de crescimento. Em entrevista a VEJA Negócios, Kakinoff conta como pretende vender mais aos clientes, discute os limites da inteligência artificial no atendimento e aponta uma área que pode ganhar protagonismo nos próximos anos: os serviços. Confira os principais trechos da conversa a seguir.

O que mais chamou sua atenção quando chegou à Porto? Entrei para o conselho de administração em 2019, antes de me tornar CEO. O traço mais marcante foi encontrar uma cultura genuína. Esse cuidado acaba sendo percebido pelo cliente final. Nas principais regiões metropolitanas, especialmente nas capitais, assumimos o compromisso de que, à noite, quando um cliente nos acionar na rua, alguém da empresa chegará em até quinze minutos. Isso materializa o que quero dizer quando falo em cuidado.

A diversificação dos negócios começou em 2019. O que motivou a mudança? A decisão não foi minha. Tive o privilégio de participar do grupo que apoiou sua implementação, mas a inspiração veio da inquietude de Bruno Garfinkel, presidente do conselho. Ao observar rankings de força e valor de marca, ele percebeu que empresas em posições próximas à da Porto tinham bases de clientes maiores. A pergunta era se a Porto precisava de mais clientes ou se a força da marca poderia ajudar a ampliar a base. A segunda hipótese prevaleceu.

É possível traduzir esse movimento em números? De 2019 para cá, a companhia passou de 8 milhões para quase 19 milhões de clientes, com a expansão para outros ramos de atuação. A empresa foi organizada em quatro verticais, cada uma com seu CEO e áreas corporativas compartilhadas.

Como definiria a Porto hoje? É um ecossistema de proteção e planejamento patrimonial. Patrimônio, em sentido amplo, incluindo casa, carro, empresa e, acima de tudo, a vida. Também envolve patrimônio financeiro, como investimentos e aplicações. A Porto foi estruturada para atuar nessa missão, com seguros, consórcios, previdência e investimentos. São instrumentos que ajudam as pessoas a buscar um futuro mais seguro.

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No segundo trimestre, a receita cresceu 11%, mas o lucro recorrente avançou apenas 1%. Por que a diferença? É importante olhar o filme, não apenas uma fotografia. A empresa tem uma trajetória consistente de crescimento da receita e do lucro, embora os resultados de um mês, trimestre ou até de um ano possam variar. A beleza do modelo está na capacidade de absorver a volatilidade que determinadas carteiras, ramos ou verticais enfrentam e, ainda assim, manter o crescimento do grupo. Nos últimos cinco anos, a curva de crescimento ficou mais inclinada, mas sempre haverá períodos com desvios.

O que tem pressionado os resultados? No segundo trimestre, a principal pressão nos resultados veio do aumento da inadimplência no Brasil. No nosso ecossistema, esse efeito está concentrado no crédito, especialmente no cartão.

“No segundo trimestre, a maior pressão nos resultados veio do aumento da inadimplência”

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A queda de 32% no lucro do Porto Bank é pontual? O termo “pontual” se aplica se entendermos que um ciclo de crédito pode durar um ano ou um ano e meio. Esse costuma ser o tempo para que a economia e seus agentes enfrentem um ciclo negativo. A melhora da economia e a queda dos juros podem ajudar. Há também medidas que podemos administrar, como restringir a concessão de crédito e gerenciar a inadimplência. Esse ajuste leva tempo. Quando olhamos o banco como um todo, as demais linhas crescem significativamente. Isso inclui consórcios, outras formas de financiamento, crédito consignado, home equity, fiança locatícia e produtos de acumulação, como previdência.

A média de produtos por cliente subiu de 1,7 para 1,9, ao mesmo tempo que a base passou de 8 milhões para quase 19 milhões. Até onde esse indicador pode chegar? O primeiro número, isoladamente, pode sugerir uma variação modesta. Mas ela aconteceu ao mesmo tempo que a base de clientes mais que dobrou. Aumentar a venda de produtos para uma mesma base já seria um feito. Fazer isso com uma base muito maior mostra a força do ecossistema. O cross-selling, a oferta de mais produtos por cliente, é a grande avenida de crescimento da empresa. Isso exige investimentos importantes em tecnologia para apoiar o corretor e o cliente. Estamos num ciclo intenso de aprimoramento das plataformas digitais, criação de serviços e uso de inteligência artificial.

Como ampliar a oferta sem tornar a relação excessivamente comercial? Nossa cultura e nossa filosofia são de consultoria para a família. Por isso o corretor é tão valioso para a empresa. Temos mais de 40 000 profissionais certificados, presentes em diferentes regiões do país. Muitos conhecem seus clientes há décadas e já atendem a segunda ou até a terceira geração de uma família. O corretor faz a curadoria da oferta. É ele quem avalia o momento e a pertinência de apresentar nossos 120 produtos.

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A Porto analisou 65 empresas para possíveis aquisições, mas não concluiu nenhuma compra. O que, afinal, procura? Analisar muitas empresas para fechar com uma ou duas é algo comum entre investidores. Um investidor-anjo pode avaliar 1 000 ou 2 000 empresas antes de investir em uma ou duas, ao longo de dois anos. Não é trivial encontrar uma empresa com alinhamento cultural, compatibilidade com a estratégia e dados financeiros que sustentem o valor pedido. Nesse sentido, avaliar 65 empresas e não fechar com nenhuma não me parece pouco.

Onde a Porto enxerga oportunidades? As oportunidades variam conforme a vertical. Na saúde, por exemplo, conversamos com investidores que possam trazer conhecimento, tecnologia ou acesso que ainda não temos — como experiência em inteligência artificial aplicada à área — e que reconheçam o valor que atribuímos ao negócio. Em serviços, buscamos empresas que acelerem nossa expansão geográfica e ajudem a levar a outras regiões um portfólio mais próximo daquele que já oferecemos em São Paulo. Pequenas e médias empresas podem contribuir para esse processo.

A Porto lançou um agente de IA no WhatsApp. Onde termina a automação e começa o risco de desumanizar o atendimento? Adotamos a IA em tudo aquilo em que ela faz sentido: ganho de produtividade, eficiência, precisão, proteção e segurança. Temos ganhos de eficiência, mas sem substituir aquilo que, na nossa percepção, só o ser humano pode fazer.

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“Adotamos a IA no que faz sentido. Quando seu carro quebra numa via deserta, é uma pessoa que vai estar ao seu lado”

Poderia dar um exemplo? Cuidado é uma característica humana. Envolve empatia, a capacidade de ler nas entrelinhas e entender reações. A IA ajuda, mas não consegue reproduzir esses aspectos. Temos convertido os ganhos de eficiência em maior disponibilidade de atendimento humano. Quando seu carro quebra de madrugada numa via expressa deserta, não é o aplicativo mais completo que vai estar ao seu lado. É uma pessoa. A IA também não vai consertar o cano da sua casa nem trocar a bateria do carro. Ela nos permite direcionar mais recursos para o cuidado que a tecnologia não oferece.

A Porto vê espaço para crescer na saúde mesmo com o setor tendo perto de 50 milhões de beneficiários há anos? O mercado chegou a 52 milhões de beneficiários. Há muitos participantes e diferentes níveis de eficiência. Na Porto, o principal vetor é um modelo que chamamos de high performance, small network: uma rede menor do que a oferecida pelo mercado, mas de alta qualidade e com gestão que permite acesso a uma medicina de nível elevado por um preço que cabe no bolso. O modelo tem se mostrado eficaz. Nossa base de saúde está se aproximando de 1 milhão de vidas, e temos mais de 1,2 milhão no odontológico.

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Planos com redes menores podem ser uma resposta à alta dos custos médicos? A inflação médico-hospitalar é um desafio no mundo inteiro, tanto para o sistema público quanto para o suplementar. A migração não está acontecendo necessariamente para planos com pior qualidade médica, mas para planos com uma rede de alta qualidade mais reduzida. Com isso, é possível controlar melhor o processo.

As mudanças climáticas podem tornar algumas regiões do Brasil difíceis de segurar? Não acredito que regiões do Brasil deixem de ser seguráveis. Existe seguro para tudo no mundo, é uma questão de classificar o prêmio de risco. Há grandes enchentes e queimadas, mas o efeito depende da geografia e do tipo de seguro. Os resseguradores globais estão mais expostos a esses riscos. No Rio Grande do Sul, menos de 10% da área afetada tinha algum tipo de cobertura de seguro. A discussão sobre seguro como proteção da sociedade também depende de regulação e de políticas públicas. Uma base maior de segurados poderia distribuir o risco e reduzir o prêmio em relação a um grupo restrito de pessoas que vive em áreas de maior exposição.

Publicado em VEJA, novembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 32