A guinada de Guedes sobre medidas para controlar o preço dos combustíveis

O ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou no governo como o centro liberal da gestão do presidente Jair Bolsonaro. Com a chegada da pandemia, o ministro teve de mudar o foco para o desenho de políticas de proteção de renda e empregos, deixando em banho-maria a agenda de reformas. A justificativa foi o cenário de calamidade pública. Guedes, agora, repete a linha de raciocínio para defender políticas de controle do preço dos combustíveis, que nem de longe cabem na agenda que ele defendia. A resistência de Guedes a projetos deste cunho, garantem aliados, virou a uma direção totalmente oposta com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

O ministro, que relutava a aceitar as medidas desenhadas na Casa Civil e por partidos de oposição para controlar as altas dos preços dos combustíveis, passou a debruçar-se e a trabalhar diretamente por alternativas aos aumentos de preços. “A convicção do Guedes permanece a mesma, mas guerra é guerra, um outro regime de exceção”, diz um aliado do ministro. “É mais uma situação de estado de calamidade, é necessário fazer as contas para ter o menor buraco fiscal possível”, afirma esse assessor. Segundo ele, a posição original do Ministério da Economia era “modesta”, envolvendo apenas isentar a cobrança de PIS e Confins, mas o cenário se deteriorou.

Nesta terça-feira, após a decisão do presidente dos EUA, Joe Biden, de suspender a importação do petróleo russo — o segundo maior vendedor do mundo –, o valor do barril tipo Brent disparou e era vendido a 128 dólares por volta das 15h40 (horário de Brasília). A cotação do barril e o câmbio fazem parte da política de preços da Petrobras, que adota paridade com o mercado internacional. Um dia antes da invasão, em 23 de fevereiro, o barril era negociado na casa dos 90 dólares.