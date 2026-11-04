A galeria que quer acelerar artistas como se fossem empreendedores

Um artista pode passar meses produzindo uma obra, encontrar um comprador e, ainda assim, não saber se ganhou ou perdeu dinheiro com a venda. A dificuldade de calcular custos, estabelecer preços e administrar a própria carreira é um dos problemas que a recém-inaugurada galeria Ewbank & CO, em São Paulo, pretende enfrentar. Fundada pelo artista plástico Gian Luca Ewbank e pela empresária Lucy Petrucelli, com direção curatorial de Roberto Bertani, a empresa quer funcionar como uma espécie de aceleradora de artistas, tomando emprestadas do universo das startups práticas de planejamento, gestão e desenvolvimento de negócios.

A proposta é substituir a relação tradicional entre galerista e artista, frequentemente concentrada na exposição e comercialização de obras, por um acompanhamento individualizado. Bertani pretende elaborar planos de carreira para cada profissional representado, com metas de desenvolvimento, formação técnica, construção de relacionamentos e posicionamento no mercado. Dependendo dos objetivos do artista, isso poderá envolver desde aulas de inglês até orientação para participar de exposições e ampliar sua circulação internacional. “Não é o plano de carreira da galeria, é deles”, afirma o curador, que pretende realizar encontros semanais de orientação.

Um dos pilares do modelo é ensinar os artistas a tratar a própria produção como uma atividade econômica sustentável. Bertani argumenta que muitos profissionais não sabem calcular quanto custa produzir uma obra, porque deixam de considerar despesas com materiais, horas de pesquisa e tempo de trabalho. Sem essa conta, acabam estabelecendo preços de maneira intuitiva, muitas vezes pressionados pela necessidade de pagar as contas. A orientação inclui calcular custos, estimar a remuneração pelo trabalho e compreender como fatores como demanda, reconhecimento e escassez influenciam o valor final de uma peça. A ideia não é transformar a precificação em uma fórmula automática, mas dar ao artista instrumentos para negociar sem comprometer sua sustentabilidade financeira.

A estrutura também inclui serviços normalmente associados à gestão de marcas e carreiras. A galeria contratou dois estagiários de jornalismo para auxiliar os artistas na produção de textos, fotografias, vídeos e conteúdo para redes sociais. O objetivo é organizar portfólios, documentar processos criativos e melhorar a apresentação dos trabalhos a potenciais compradores. Na área financeira, a proposta é oferecer um sistema pelo qual cada artista possa acompanhar suas vendas, valores a receber e condições de pagamento. Lucy Petrucelli, responsável pela administração do negócio, também procura limitar os parcelamentos, em geral, a três meses, para evitar que o artista demore excessivamente a receber por uma obra cujo custo de produção já desembolsou.

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O desafio será conciliar essa estrutura de apoio com a necessidade de gerar receita. Aberta em 27 de outubro, a Ewbank & CO foi montada com recursos próprios, sem investidores externos, segundo os fundadores. Nos primeiros três dias de apresentações e eventos, a galeria comercializou cerca de 18 obras, resultado que superou as expectativas iniciais dos sócios. Ainda assim, o desempenho de uma inauguração não garante a sustentabilidade da operação. A expectativa é que o funcionamento regular ao longo de 2027 permita avaliar melhor o comportamento das vendas e o custo do modelo de acompanhamento dos artistas.

Para diversificar as atividades e atrair potenciais compradores, a empresa pretende promover workshops, experiências gastronômicas e projetos com marcas, além das exposições tradicionais. A meta inicial é realizar ao menos duas oficinas por mês, aproximando artistas, clientes e empresas. Os fundadores relatam conversas preliminares com possíveis parceiros comerciais, entre eles Nespresso e BTG Pactual, mas não anunciaram contratos. A programação prevê uma exposição de obras em pequenos formatos em dezembro e a primeira mostra individual da galeria para o fim de fevereiro de 2027.

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Existe, porém, uma condição central no projeto: profissionalizar o artista sem transformá-lo em uma linha de produção. Bertani critica o funcionamento de galerias que, em sua avaliação, acabam direcionando o trabalho de seus representados para aquilo que vende mais facilmente. A Ewbank & CO pretende seguir a lógica inversa, preservando a liberdade de criação e oferecendo suporte para que cada artista desenvolva sua linguagem e encontre espaço no mercado. É uma aposta que coloca a galeria diante de um desafio conhecido no mundo empresarial: investir no crescimento de seus talentos sem perder de vista a rentabilidade do negócio.