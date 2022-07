A fúria do Partido Democrata com o serviço de streaming Hulu, da Disney 

Com a proximidade das eleições de meio mandato, lideranças do Partido Democrata nos Estados Unidos entraram em confronto direto com o serviço de streaming Hulu e a sua controladora, Disney. Anúncios políticos em favor do aborto, contra a flexibilidade na compra de armas ou efeitos das mudanças climáticas foram rejeitadas pela curadoria da plataforma, segundo a Associação de Governadores Democratas, o Comitê de Campanha do Senado Democrata, e o Comitê de Campanha do Congresso Democrata.

O detalhe de tais anúncios é a menção direta e crítica a figuras republicanas. A Hulu, conforme a sua política de anúncios, não aceita propagandas de cunho eleitoral ou partidário. A justificativa não impediu a tentativa de boicote, com críticas ao serviço de streaming no Twitter nesta terça-feira, 26, com incentivo de associados ao partido democrata.

O período de divergência sobre a veiculação de propaganda políticas tende a crescer nos próximos meses, até as eleições de 8 de novembro. A estimativa é de um gasto de até 7,8 bilhões de dólares só em anúncios em 2022, segundo levantamento da consultoria de mídia Kantar. Considerado a transmissão via cabo/satélite, rádio, digital e OTT, via streaming, por exemplo.

A desaprovação do mandatário, historicamente, reflete no resultado das eleições de meio mandato. Com uma rejeição chegando a 56,9% para o presidente Joe Biden, segundo a empresa de pesquisas FiveThirtyEight, quebrar o roteiro histórico e eleger uma maioria não será uma tarefa nada fácil para o Partido Democrata. Um dos determinantes para angariar votos continua sendo a velha propaganda, mesmo que agora veiculadas em novos formatos.