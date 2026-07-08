Quem é Lilibeth Monteiro, ex de Collor apontada como namorada de viúvo de Rita Lee

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Lilibeth Monteiro de Carvalho, herdeira bilionária e ex-mulher de Fernando Collor, volta aos holofotes após viagem com Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee. A empresária, com fortes ligações empresariais e familiares, tem uma trajetória de destaque no cenário nacional.

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A empresária Lilibeth Monteiro de Carvalho, de 68 anos, ganhou os holofotes após aparecer ao lado do músico Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee, durante uma viagem a Paris. Os dois namoraram na adolescência e agora são apontados como um possível novo casal.

Lilibeth tem uma trajetória ligada a dois dos sobrenomes mais conhecidos do país. Ela foi casada com o ex-presidente Fernando Collor e é herdeira do grupo Monteiro Aranha, um dos mais tradicionais do empresariado brasileiro.

O tamanho da fortuna familiar já colocou o clã na lista de bilionários brasileiros da Forbes. Em 2022, a revista estimou em 5,5 bilhões de reais o patrimônio de Olavo Egydio Monteiro de Carvalho e família. Primo de Lilibeth, ele integrava o mesmo clã empresarial da executiva. O dinheiro tem origem no Grupo Monteiro Aranha, conglomerado fundado há mais de um século.

Lilibeth ocupa a vice-presidência do grupo e integra o conselho de administração da companhia. A holding, fundada em 1921, participou de capítulos importantes da industrialização brasileira e, ao longo de sua história, manteve investimentos em setores como papel e celulose, energia, logística e indústria.

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Entre os ativos mais conhecidos do grupo estão participações em grandes companhias brasileiras, como Klabin e Ultrapar. Em 2025, os controladores da Monteiro Aranha deram início ao processo para fechar o capital da holding.

A proposta inicial previa a compra de até 1,8 milhão de ações que estavam nas mãos de investidores minoritários por 75 reais cada. A operação poderia movimentar até 135 milhões de reais.

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Lilibeth, cujo nome completo é Celi Elisabete Júlia Monteiro de Carvalho, foi casada com Collor entre 1975 e o início da década de 1980. Os dois tiveram dois filhos, Arnon Affonso e Joaquim Pedro.

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A empresária voltou ao centro das atenções depois de aparecer em registros de uma viagem à França com Roberto de Carvalho. Em uma publicação do músico diante do Arco do Triunfo, ela comentou que o antigo namorado estava “muito gato”, aumentando as especulações sobre uma retomada do romance.

Roberto, de 73 anos, foi casado com Rita Lee por 47 anos, até a morte da cantora, em maio de 2023. Ele e Lilibeth não confirmaram publicamente um relacionamento.