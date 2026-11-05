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A fortuna acumulada por Cristiano Ronaldo até sua aposentadoria da seleção portuguesa

Atacante encerra trajetória de 23 anos pela equipe nacional, mas continua em atividade no futebol saudita e mantém investimentos em diferentes setores

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 14h38 | Atualizado em 5 nov 2026, 14h42
PALM BEACH, FLORIDA - JUNE 14: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITOR'S NOTE: This image has been digitally altered.) Cristiano Ronaldo #7 of Portugal poses for a portrait during the official FIFA World Cup 2026 portrait session on June 14, 2026 in Palm Beach, Florida. (Photo by Carmen Mandato - FIFA/FIFA via Getty Images)
Cristiano Ronaldo (Carmen Mandato - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 5, que vai se aposentar da seleção de Portugal após os compromissos internacionais de novembro. A saída da equipe ocorre em uma fase em que o jogador já construiu uma fortuna bilionária. De acordo com estimativa da Forbes, seu patrimônio líquido é de 1,2 bilhão de dólares, cerca de 6,5 bilhões de reais, considerando a cotação atual de 5,47 reais.

Em junho deste ano, o português entrou para o grupo de atletas bilionários e se tornou o primeiro esportista ainda em atividade a ultrapassar 2 bilhões de dólares em ganhos acumulados ao longo da carreira, antes de impostos e comissões de agentes. Esses valores incluem receitas obtidas dentro e fora dos campos e, por isso, não representam o patrimônio que ele possui atualmente.

A principal fonte de receita do atleta continua sendo o futebol. A Forbes estima que Ronaldo acumulou cerca de 300 milhões de dólares em ganhos nos 12 meses considerados pelo levantamento de 2026. Desse total, aproximadamente 235 milhões vieram de atividades relacionadas ao esporte, incluindo o contrato com o Al-Nassr, enquanto outros 65 milhões foram provenientes de publicidade e negócios comerciais. O vínculo com o clube saudita, para onde se transferiu em 2023, foi renovado em 2025 e tem duração até 2027.

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Fora dos gramados, construiu um portfólio de negócios associado à marca CR7. A linha, lançada em 2013, começou com produtos de moda íntima e se expandiu para roupas, relógios, perfumes e academias. O Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) a avaliou em 850 milhões de euros em 2025, aproximadamente 5,3 bilhões de reais. Na hotelaria, mantém uma parceria com o grupo Pestana na rede Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Inaugurada em 2016, a marca reúne cinco unidades, em cidades como Funchal, Lisboa, Madri, Nova York e Marrakech.

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O jogador também direcionou recursos para empresas de tecnologia. Entre os investimentos estão a Whoop, companhia de dispositivos e serviços voltados ao monitoramento de indicadores físicos, sono e recuperação, da qual se tornou investidor e embaixador em 2024, e a Perplexity, plataforma de buscas baseada em inteligência artificial. Em fevereiro de 2026, Ronaldo também adquiriu uma participação de 25% no clube espanhol UD Almería, que disputa a segunda divisão do país.

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Parte da fortuna também está materializada em imóveis de alto padrão. Uma das principais propriedades do jogador é uma mansão na Quinta da Marinha, em Cascais, região litorânea próxima a Lisboa, em Portugal. A construção, que levou mais de três anos, custou cerca de 35 milhões de euros, segundo estimativas da imprensa portuguesa. Com oito quartos, piscina de borda infinita, cinema particular e estacionamento subterrâneo, a residência foi projetada para abrigar também parte da coleção de automóveis do atleta.

Os carros são outro capítulo dos bens do português. Em agosto de 2026, o jogador exibiu nas redes sociais imagens de sua garagem na nova mansão portuguesa. A coleção reúne modelos de fabricantes como Bugatti, Ferrari, McLaren, Mercedes-Benz e Rolls-Royce e foi avaliada em mais de 40 milhões de dólares pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Entre os veículos estão o Bugatti Centodieci, modelo limitado a dez unidades no mundo, a Ferrari Daytona SP3, o McLaren Senna e o Mercedes-AMG One, que incorpora tecnologias desenvolvidas para a Fórmula 1.

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Mesmo com o fim de sua trajetória pela seleção portuguesa, Ronaldo não anunciou a aposentadoria dos gramados. O atacante permanece vinculado ao Al-Nassr e segue à frente de uma estrutura de negócios que inclui contratos publicitários, empreendimentos próprios, participações em empresas de tecnologia e investimentos no futebol. Confira o anúncio de aposentadoria da seleção:

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