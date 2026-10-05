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Economia

A festa de investidores com a liderança de Flávio Bolsonaro no primeiro turno

Índice subia mais de 13% nesta manhã: festa tem tudo para se estender pela Faria Lima nesta segunda, impulsionando o Ibovespa

Por Tássia Kastner 5 out 2026, 08h02 | Atualizado em 5 out 2026, 09h15
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri com a cabeça levemente inclinada para a direita, enquanto uma mão feminina com unhas escuras repousa em seu ombro esquerdo. Ao fundo, desfocadas, outras pessoas.
Flávio Bolsonaro fala à imprensa após apuração do primeiro turno da eleição (Sergio Lima/AFP)
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Gestores e analistas do mercado financeiro até dão entrevistas. Mas o que conta mesmo é o que aparece em suas decisões financeiras. Com a disparada do EWZ, o fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, os investidores não falam, eles gritam. O fundo avança 13% no pré-mercado nesta segunda (por volta das 8h, horário de Brasíli), após o primeiro turno das eleições no Brasil terminar com Flávio Bolsonaro à frente de Lula na disputa. Desde a redemocratização, nunca o primeiro colocado perdeu no segundo turno.

A festa tem tudo para se estender pela Faria Lima nesta segunda, impulsionando o Ibovespa, que já havia escalado quase 5% na semana passada e se reaproximado de suas máximas históricas. A discussão que cabe ao mercado financeiro agora são os motivos reais para a comemoração. O dólar comercial começou o pregão com uma queda de mais de 4%: por volta das 9h15, a moeda americana era negociada a R$ 4,98 e os juros futuros também recuavam.

Não há dúvidas, entre grandes investidores e gestores de fundos, de quais seriam os motivos da aversão a um novo mandato de Lula. O foco são as contas públicas e o crescimento do déficit fiscal. Na lógica binária do mercado financeiro, qualquer candidato seria melhor do que Lula sob esse aspecto.

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Mas, em uma campanha marcada pela polarização, quase nada se falou do que Flávio Bolsonaro pretende fazer, além de conceder indulto a seu pai, Jair Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe de Estado após perder a eleição de 2022. Na semana passada, circularam informações de que a campanha de Flávio teria um plano de ajuste fiscal sob medida para as demandas da Faria Lima. Também reforçam a tese de ajuste fiscal a vitória esmagadora dos candidatos de direita no Senado, mesmo que os parlamentares eleitos pouco estejam ligados à agenda econômica. 

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Preocupações sobre a volta da família Bolsonaro ao poder após a tentativa de golpe e a crise instalada com o escândalo do caso Master parecem assuntos secundários para o mercado financeiro. 

Investidores ganham espaço para se concentrar na eleição também porque a agenda econômica é fraca, tanto no Brasil quanto no exterior. Os futuros das bolsas americanas recuam após uma nova subida do petróleo, em meio à indefinição sobre a guerra no Oriente Médio. 

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6h: Zona do euro divulga PPI de agosto
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