A expectativa pela privatização da Eletrobras depois do revés no TCU

Depois de o Tribunal de Contas da União, o TCU, adiar o julgamento da segunda fase da privatização da Eletrobras, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que a desestatização da empresa deve atrasar. “Entendemos que vamos sim realizar essa capitalização, ou no final deste primeiro semestre ou em julho deste ano”, afirmou a jornalistas. O ministro está na Índia para negociar uma cooperação econômica entre os dois países.

A expectativa do governo é que o processo fosse concluído ainda em maio, antes do período eleitoral. Porém, o pedido de vista que deixará a ação parada no TCU inviabiliza o calendário inicial. Bento Albuquerque acredita que até 11 de maio o tribunal chegue a uma conclusão do processo e que a União possa seguir com a desestatização da empresa.

A primeira etapa sobre a privatização foi aprovada em fevereiro, mas a operação ainda está pendente de aprovação na segunda fase, que avalia o modelo de venda proposto pela União. O governo optou pelo modelo de capitalização, oferecendo ações da empresa na bolsa de valores. Mas não sem resistência.

Oposição

O Partido dos Trabalhadores (PT) moveu uma ação popular na Justiça Federal de Brasília para paralisar a privatização da Eletrobras, a estatal do setor elétrico. Um documento entregue por membros do partido na Câmara dos Deputados levou em consideração a divergência aberta pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, que apontou uma subavaliação de 46 bilhões de reais no valor da empresa. O partido quer, com isso, que o órgão reavalie o processo e reajuste o valor pela companhia.

Segundo o deputado federal Elvino Bohn Gass (PT-RS), o governo não levou em consideração o potencial total de produção de energia pela estatal. “Fizeram uma análise só do potencial atual de produção de energia, mas não consideraram o potencial que existe dos espaços de reservas de água. Existe todo uma estrutura que não está avaliada”, diz ele, que é líder da legenda na Câmara. “O Estado estará recebendo aquém por uma estrutura que tem um potencial muito maior, que custa muito mais. Vai vender abaixo do preço real.”