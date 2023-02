A expectativa do mercado é de inflação crescente até 2026

Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para inflação até o ano de 2026. Os dados são do Boletim Focus, que foram publicados na tarde desta quarta-feira, 22. De acordo com o relatório, o IPCA deve encerrar este ano em 5,89%, 0,10% acima da projeção da semana passada e 0,89% acima do teto da meta vigente, que vai até 5%.

Em 2024, o mercado projeta o IPCA a 4,02%, acima dos 4% da semana passada. A projeção para 2025 subiu para 3,78% e para 2026 a projeção é de 3,70%. A visão do mercado de inflação pressionada a longo prazo coloca mais lenha na discussão do governo federal sobre metas inflacionárias e taxas de juros.

A piora do cenário inflacionário ocorre na semana que houve um destensionamento dos ataques feitos por parte do do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados mais próximos à condução da política monetária por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central.

Lula passou a questionar tanto as metas inflacionárias como o patamar da taxa básica de juros, em 13,75%. A escalada dos ataques tensiona os juros futuros e o câmbio, trazendo mais pressão para a inflação no país. Na reunião do Conselho Monetário Nacional de semana passada, que tem participação tanto do governo federal quando do Banco Central, não houve votos sobre uma possível alteração na meta de inflação. A discussão tem gerado instabilidade e, assim, aumenta os riscos e pressiona índices inflacionários e taxas de juros.

O presidente Lula defenda uma alteração na meta já para este ano. Enquanto o governo Lula defende 4,5%, o BC estaria disposto a discutir uma alteração um pouco menor. O CMN tem metas definidas para 2023 (3,25% e 3% como centro da meta e 1,5 ponto de tolerância) e deve definir até o meio do ano as metas a partir de 2025.