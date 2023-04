A expectativa do mercado com a chegada do arcabouço ao Congresso

O governo Lula deve enviar ao Congresso nesta terça-feira, 18, o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O texto foi apresentado pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet no dia 30 de março e a expectativa era que ele fosse entregue na segunda-feira, 17, porém a mudança na data se deu porque o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), precisou passar por uma avaliação médica após uma cirurgia. A matéria deverá ser analisada pela Casa em até 20 dias.

O texto já contemplará diversas modificações desde a primeira versão. As principais são: a incorporação dos conceitos do novo marco fiscal e dos parâmetros que serão utilizados para os próximos 4 anos do arcabouço. “Entendo que o novo marco diz respeito às fontes de financiamento que impulsionarão a receita, visto que, conforme dito ontem, o arcabouço sem fontes de receita seria análogo a tirar o pino de uma granada”, afirmou Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Com a ferramenta, o governo espera zerar o déficit em 2024 e, para isso, serão necessários cerca de 155 bilhões de reais de receitas ainda incertas. “Por enquanto e sem o texto em mãos ainda, somos relativamente céticos sobre como o novo arcabouço poderá afetar a dinâmica da dívida de maneira crível”, disse Sanchez.

A proposta prevê que, a cada ano, o crescimento máximo dos gastos públicos seja de 70% do crescimento da receita primária entre julho a junho. Há ainda um segundo limite. O governo terá que respeitar um intervalo fixo para o crescimento real das despesas. Essa banda vai variar entre 0,6% e 2,5% de crescimento real.

Enquanto o texto não é apresentado, o mercado segue em compasso de espera. Por volta das 9h, os juros futuros com vencimento para 1 ano operavam de lado (-0,03), cotados a 13,19 reais para venda; a mesma taxa, com vencimento para 2 anos, caia -0,55%, cotado a 11,84 reais. O dólar comercial caia -0,30%, cotado a 4,923 reais para venda.

Além do arcabouço

Enquanto aguarda a chegada do texto ao Congresso, com detalhes da medida, o mercado financeiro repercute os dados da economia da China, divulgados na segunda-feira. A atividade acelerou no primeiro trimestre, com o fim das rígidas restrições da Covid-19. O PIB registrou crescimento anual e acumulado em 12 meses de 4,5% e trimestral de 2,2%, enquanto isso, nos dados marginais, a produção industrial cresceu levemente abaixo aos 3% no acumulado, 2,9% no ano.

Já as vendas ao varejo dispararam 10,6%. No índice acumulado, o resultado também foi forte aos 5,8%, o desemprego caiu de 5,6% para 5,3%, enquanto no mercado imobiliário, as vendas de imóveis residenciais subiram 7,1%, ante 3,5% anteriores. “Aquilo que mercados emergentes como o Brasil mais precisam neste momento é de um crescimento robusto da economia chinesa, para contrapor os efeitos das políticas monetárias de aperto até agora adotadas pelas economias desenvolvidas”, afirmou Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

Além do texto do novo arcabouço fiscal, o leilão tradicional de LFT e NTN-B do Tesouro é um dos destaques de hoje e pode influenciar o comportamento dos juros futuros. Agentes econômicos também acompanharam mais cedo o Indicador do Comércio Exterior de março.

A balança comercial do primeiro bimestre de 2023 foi de 5,1 bilhões de dólares, um aumento no saldo em 500 milhões, em relação a igual período de 2022. Entre os dois primeiros bimestres de 2021 e 2022, o valor exportado cresceu 36,1% e o importado 30,3%. Entre os dois primeiros bimestres de 2022 e 2023, o valor exportado aumentou 0,2% e o importado recuou 1,2%.

Para as exportações, os preços aumentaram 3,1%, mas o volume caiu 2,9%. Nas importações, a queda no volume em 5,8% foi superior ao aumento de preços em 4,8%. “A maior parte dos dados aponta uma economia global ainda aquecida, dificultando a política monetária. Localmente, os investidores aguardam o texto final do arcabouço fiscal, supostamente a ser divulgado hoje, após adiamentos”, afirmou Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.