A expectativa para uma nova alta da taxa de juros brasileira

O mercado aguarda ansioso nesta quarta-feira, 2, pela decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre os rumos para a taxa básica de juros, a Selic. A inflação persistente e mais elevada do que o esperado para 2022 aumenta as expectativas de continuidade de uma alta mais agressiva, de 1,5 ponto percentual na Selic, saindo de 9,25% para 10,75%, na primeira reunião do ano.

O comitê já havia sinalizo uma subida da mesma magnitude para o início do ano em conformidade com a última reunião do ano passado, em dezembro. “A estimativa de alta para a taxa básica de juros nesta magnitude se embasa no último comunicado, no qual os dirigentes do Banco Central endossaram que estão comprometidos em manter uma política monetária contracionista, não somente com o objetivo de controlar a inflação, mas também até que as expectativas de inflação sejam reancoradas”, diz Paloma Brum, analista de investimentos na Toro. O índice de preços ao consumidor (IPCA) deve encerrar o ano em 5,38%, indicando novamente estouro da meta, segundo dados projetados por analistas do mercado no último Boletim Focus.

Para os analistas entrevistados por VEJA, essa primeira reunião do Banco Central será fundamental para esquadrinhar os próximos passos do BC ao longo do ano. A maioria das casas acredita que a autoridade monetária do país deve manter a postura contracionista com um novo aumento de 1,5 ponto percentual em março, na segunda reunião do ano. “O BC deixará o cenário em aberto para possíveis moderações ou até elevações mais acentuadas, a depender do cenário inflacionário. Se houver novas pressões inflacionárias e deterioração das expectativas inflacionárias, a probabilidade é de um aumento maior para a Selic”, diz Gustavo Sung, economista responsável pelo relatório de macroeconomia da Suno Research. O resultado do IPCA-15 e o IGP-M trouxeram preocupações e o Copom tem deixado claro que seu objetivo é levar a inflação ao centro da meta no horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e 2023.

Para Brum, da Toro, a necessidade de aumento da Selic também é reforçada pelo cenário fiscal volátil, bastante típico de ano eleitoral, somada a um cenário externo conturbado por uma inflação global, pelo receio dos impactos da variante Ômicron do coronavírus sobre a retomada da atividade econômica e pelo início do ciclo de alta nos juros americanos. “Diversas grandes instituições financeiras estão prevendo, em média, 5 ajustes na taxa de rendimento dos títulos americanos para este ano, o que pode pressionar a nossa taxa de câmbio com uma saída de capital rumo a esses papéis, considerados os mais seguros do mundo”, diz. O movimento também acontece em diversos países acometidos pela inflação. “Para contrabalancear a fuga de capital e desvalorização da nossa moeda, a autoridade monetária brasileira poderá ter uma postura mais restritiva com a Selic a fim de evitar contaminações do câmbio sobre a inflação”, avalia Sung.

Os analistas projetam que o ciclo de alta da Selic deve atingir o pico entre março e maio deste ano, em torno de 11,75% e 12,75%. “A taxa deverá se manter no pico até o fim do ano, com a possibilidade de reduções após as eleições”, prevê Sung. Mas, o economista aponta para alguns fatores de risco que podem pesar na decisão do BC de encerrar o ciclo, como os desafios persistentes do preço no combate à inflação. “Reajustes nos preços dos combustíveis e dos alimentos, passagens de transporte público são fatores que acentuam a escalada de preços. Além disso, a retomada dos serviços, a correção de salários e a melhora do mercado de trabalho podem exercer alguma pressão”, comenta. Há também os riscos com os desequilíbrios na cadeia de suprimentos, que pode influenciar a inflação doméstica.

No entanto, economistas alertam que o BC precisa tomar cuidado para não realizar um aperto monetário exagerado e comprometer o crescimento do próximo ano. “É possível uma queda do juro na última reunião em dezembro visando um menor comprometimento da atividade em 2023. Mas ressalto que frente a mensagem dura do BC e na perseverança em sua estratégia de desinflação e ancoragem das expectativas, não podemos descartar mudanças no plano de voo da política monetária”, diz Sung.