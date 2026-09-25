A expectativa da EDP para o megaleilão de baterias

A EDP, empresa portuguesa que atua em geração, distribuição e venda de eletricidade, inscreveu projetos que somam cerca de 750 megawatts de potência no leilão de baterias previsto para o fim do ano. O certame recebeu propostas que, juntas, chegam a quase 300 gigawatts. A empresa ainda calcula os custos e negocia com fornecedores antes de decidir com quantos projetos vai, de fato, entrar na disputa.

A EDP quer saber quanto receberá pelos projetos. “Talvez o principal seja definir quem é que pagará essa conta”, diz João Brito Martins, presidente da empresa. Sem essa definição, a EDP pode cobrar mais caro em sua proposta ou desistir da disputa.