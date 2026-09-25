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Economia

A expectativa da EDP para o megaleilão de baterias

Ainda há muitas dúvidas pairando sobre o certame; por exemplo: quem paga a conta?

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 14h00
Homem de óculos e terno azul-marinho, camisa branca, braços cruzados, sorri para a câmera. Ao fundo, escadas de madeira e o logo da EDP em neon azul e roxo, com pessoas trabalhando em escritórios desfocados
APOSTA Martins, CEO da EDP: à espera das regras para o megaleilão de baterias (Divulgação/Divulgação)
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A EDP, empresa portuguesa que atua em geração, distribuição e venda de eletricidade, inscreveu projetos que somam cerca de 750 megawatts de potência no leilão de baterias previsto para o fim do ano. O certame recebeu propostas que, juntas, chegam a quase 300 gigawatts. A empresa ainda calcula os custos e negocia com fornecedores antes de decidir com quantos projetos vai, de fato, entrar na disputa.

A EDP quer saber quanto receberá pelos projetos. “Talvez o principal seja definir quem é que pagará essa conta”, diz João Brito Martins, presidente da empresa. Sem essa definição, a EDP pode cobrar mais caro em sua proposta ou desistir da disputa.

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