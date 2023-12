A expectativa bilionária do governo com leilões de rodovias

O governo espera arrecadar 72 bilhões de reais em investimentos com leilões de rodoviais programadas para 2024. São 13 projetos previstos, após um ano marcado pelo baixo interesse da iniciativa privada nesse mercado. Em novembro, o governo federal cancelou o leilão da BR-381, em Minas Gerais, por falta de interessados. Nos outros dois projetos federais licitados no ano, a concorrência foi baixa: o Lote 1 do Paraná teve duas propostas, e o Lote 2, apenas uma.

No caso da BR-381, riscos de engenharia em um trecho de serra fizeram com que ao menos seis interessados que analisaram o projeto pulassem fora. O governo espera, junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), uma forma de de compartilhar os riscos para que a rodovia seja leiloada. À princípio, o TCU se mostrou relutante.

Para o 1º semestre, serão 7 leilões, com previsão de movimentar 62 bilhões de reais. A meta de 13 leilões federais é considerada ambiciosa. Os vencedores poderão administrar os trechos por até 30 anos. Com isso, é esperado um investimento de cerca de 122 bilhões de reais nas rodovias federais por meio da iniciativa privada. A primeira licitação deverá ser feita em abril, da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora (MG). Também em abril já está marcado o leilão estadual da PPP do Lote Litoral Paulista.