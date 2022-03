A estratégia usada por Bolsonaro para tirar Silva e Luna da Petrobras

Maior companhia do país, a Petrobras terá seu quadragésimo presidente em pouco mais de 60 anos. O governo oficializou na segunda-feira, 28, o nome do economista e consultor Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), para o cargo. Mas, para sentar na cadeira, Pires terá de esperar mais um pouco. Isso porque o general Joaquim Silva e Luna, atual presidente da petrolífera, tem contrato até abril de 2023 e não precisaria entregar o cargo. Nesse caso, o governo irá usar uma brecha no estatuto da companhia para nomear Pires na próxima assembleia-geral de acionistas, marcada para o dia 13 de abril.

O estatuto da empresa prevê que seu presidente seja também membro do conselho da instituição. Acontece que, diferentemente de cargos executivos, os contratos dos conselheiros são renovados a cada assembleia. Então, ainda que Silva e Luna não entregue o cargo, basta que a União, que detém a maior parte das cadeiras no conselho, não indique a renovação do atual presidente da petrolífera como conselheiro. Assim, a cadeira ficará vaga para a ascensão de Pires.

De “aviso prévio”, o general Silva e Luna fez o possível para equilibrar os desejos dos acionistas e as demandas do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o empossou com a ‘missão’ de colocar um freio na alta dos preços dos combustíveis. Silva e Luna tentou. A postergação de repasses fez a Petrobras acumular uma defasagem bilionário no período de doze meses terminados em fevereiro deste ano. Mas não adiantou. A disparada do preço do barril de petróleo e o dólar acima dos 5 reais fizeram com que os reajustes, ainda que de forma mais espaçada, acontecessem. Agora, a companhia será dirigida por Pires, um crítico contumaz das tentativas de intervenção do governo. Resta saber como poderá equilibrar os desejos dos acionistas e dos economistas com os do governo. Vale lembrar que, em média desde 1954, cada presidente da Petrobras durou pouco mais de um ano no cargo.