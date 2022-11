Bolão tem 3,3 milhões de palpites favoráveis ao Brasil contra a Sérvia

O banco brasileiro Nubank é especialista em atrair novos usuários e nesta Copa do Mundo 2022 não é diferente. Tendo já atingido a marca de 70 milhões de clientes na América Latina – à frente de instituições mais tradicionais como o Santander, por exemplo – o Nubank criou a ferramenta bolão em seu aplicativo, no qual os usuários podem dar palpites sobre os jogos do mundial e concorrer a prêmios entregues pela empresa caso estejam entre os que mais se aproximaram do resultado.

Para a estreia do Brasil na Copa nesta quinta-feira, 24, 3,3 milhões realizaram palpites favoráveis à seleção brasileira contra a Sérvia. O placar mais apontado é Brasil 2 x 0 Sérvia, feito por mais de 950 mil participantes. No jogo da Alemanha contra o Japão desta quarta-feira, 23, por exemplo, cerca de 43 mil pessoas adivinharam o placar favorecendo a seleção japonesa, enquanto outros 15 mil palpites também acertaram o placar da derrota da Argentina para a Arábia Saudita.

Já são mais de 5 milhões de participantes do bolão na plataforma, que está disponível para os clientes maiores de 18 anos e que possuem uma conta ativa aberta no Brasil. A sacada da empresa está, porém, no fato de que não clientes também podem participar entrando no site e se cadastrando, o que acaba sendo uma porta de entrada para a empresa conquistar novos clientes.

Os usuários não podem fazer apostas em dinheiro. A brincadeira consiste em sugerir o resultado de todos os jogos da Copa, palpites estes que ficam disponíveis em uma lista geral de todos os usuários do aplicativo e que também podem ser usados em grupos privados criados pelos usuários.