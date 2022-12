A estratégia do novo governo Lula para aprovar o aumento do salário mínimo

Promessa de campanha para atrair principalmente os eleitores da classe C e D, o aumento real do salário mínimo no ano que vem para 1.320 reais deve ser proposto pela equipe do novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é do senador Wellington Dias (PT), coordenador de Orçamento da equipe de transição, ao portal de notícias G1.

De acordo com Dias, a proposta dependerá da aprovação da PEC da Transição, afinal o valor negociado pelo novo governo é superior ao proposto pelo governo de Jair Bolsonaro, de 1.302 reais, enviado no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e que representa o salário mínimo atual com apenas a correção pela inflação, ou seja, sem aumento real. O valor atual do salário mínimo é de 1.212 reais e durante todo o governo Bolsonaro o mínimo sofreu correções apenas pela inflação.

Para ser possível encaixar no orçamento do ano que vem a alta de 18 reais acima da inflação, será preciso abrir um espaço de 6,66 bilhões de reais no orçamento de 2023, uma vez que, de acordo com o Ministério da Economia, cada real a mais no salário mínimo significa 370 milhões de reais de aumento de despesa do governo.

A PEC da Transição apresentada pelo governo prevê gastos adicionais aos enviados na LOA em 198 bilhões de reais no ano que vem. A estratégia foi tirar todo o orçamento do Bolsa Família do teto de gastos, de maneira que o governo terá um espaço de 105 bilhões de reais para comportar promessas como o aumento do salário mínimo e a volta de programas como o Farmácia Popular.