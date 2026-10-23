ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

A estratégia do Bradesco para driblar a inadimplência e entregar bons resultados em 2027

CEO vê cenário desafiador em meio ao "aumento generalizado da inadimplência" em todo o setor financeiro

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 12h03 | Atualizado em 23 out 2026, 12h04
Bradesco: os bancos estão exigindo mais garantias para rolar dívidas
O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de 20,9 bilhões de reais no acumulado de janeiro a setembro de 2026, alta de 15,6% (Marcelo Estevão/Ato Press/Agência O Globo/.)
Continua após publicidade
A estratégia do Bradesco para driblar a inadimplência e entregar bons resultados em 2027 Priorize VEJA no Google

O Bradesco deve priorizar linhas de crédito mais seguras em 2027 para preservar os avanços do plano de recuperação iniciado em 2024. Em meio à alta da inadimplência, ao comprometimento da renda das famílias e à desaceleração econômica, o banco pretende ampliar a cautela na concessão de empréstimos para pessoas físicas e privilegiar operações com empresas. A estratégia também prevê maior atenção ao consignado e ao cartão de crédito para clientes de alta renda. As informações foram explicadas pelo CEO, Marcelo Noronha, e o diretor de Relações com Investidores, André Carvalho nesta sexta-feira, 23.

O Bradesco reportou lucro líquido recorrente de 20,9 bilhões de reais no acumulado de janeiro a setembro de 2026, alta de 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre, o lucro chegou a 7,1 bilhões de reais, avanço de 15,6% na comparação anual.

Apesar do crescimento do lucro, analistas da XP Investimentos consideraram o resultado misto. Segundo a corretora, o controle de custos, que recuaram 1% na comparação anual, favoreceu o desempenho. Por outro lado, o custo do crédito absorve grande parte do crescimento das receitas.

O índice de inadimplência acima de 90 dias avançou 0,5 ponto percentual em 12 meses, para 4,6% ao fim de setembro. No mesmo período, as provisões para devedores duvidosos somaram 30,2 bilhões de reais, alta de 24,4% na comparação anual.

Siga
Continua após a publicidade

Segundo os analistas, essa pressão deve limitar o potencial de expansão da rentabilidade, medida pelo Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês), que ficou em 15,8% no terceiro trimestre.

Para Noronha, o cenário deve continuar desafiador em 2027. O banco prevê crescimento de apenas 1% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano. Além disso, o comprometimento da renda das famílias deve permanecer elevado em um ambiente de juros altos, dificultando a concessão de crédito.

Continua após a publicidade

“Eu vejo um horizonte de maior pressão no custo de crédito com um índice de inadimplência um pouco maior, mas eu tenho a segurança de que a nossa carteira está preparada para esse cenário”, afirmou o executivo. Por volta das 11h48 desta sexta-feira, 23, as ações do Bradesco recuavam 1,63, cotadas a 19,89 reais.

Como o Bradesco pretende reduzir os riscos em 2027?

Diante desse cenário, o banco deve manter as linhas de crédito consideradas prioritárias. Nos empréstimos para empresas, a estratégia inclui operações com garantias do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e do Fundo Garantidor de Operações (FGO). Na carteira de pessoas físicas, o foco será em modalidades com garantias, como o consignado, o financiamento de veículos e o de imóveis.

“Somos o maior banco no crédito consignado do país ao somar todas as modalidades. Queremos manter essa liderança ao mesmo tempo que reduzimos nossa exposição ao crédito pessoal”, afirmou Carvalho durante a entrevista coletiva.

Continua após a publicidade

No agronegócio, o Bradesco também reduziu o apetite ao risco. Neste momento, a instituição está aberta a conceder crédito a grandes empresas com boa classificação de risco (rating). “O agro também se deteriorou e, por isso, estamos cautelosos”, afirmou Noronha.

A XP avalia que a estratégia é adequada diante do cenário. Segundo os analistas, a piora das condições econômicas tende a deteriorar as carteiras de crédito dos bancos nos próximos trimestres. No caso do Bradesco, 61,2% da carteira está direcionada a empréstimos com garantia, o que representa uma proteção relevante contra eventuais calotes.

Continua após a publicidade

“Em nossa visão, a mudança em direção a operações de crédito de menor risco faz sentido no cenário atual, embora também limite a capacidade do banco de sustentar o ganho com juros (spread)”, dizem Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Guilherme Meneghetti, que assinam o relatório da XP.

A estratégia do Bradesco para 2027 será, portanto, equilibrar a expansão do crédito com o controle da inadimplência. Com 61,2% da carteira concentrada em operações com garantia, o banco busca proteger os resultados obtidos com a reestruturação sem abrir mão de novas concessões.

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Bancos
Bradesco
Economia
Empresa
Mercado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).