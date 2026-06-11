A estratégia de política monetária contra os efeitos da guerra

Antes vista como um problema concentrado em alguns mercados, a inflação acende um alerta global. A escalada dos conflitos no Oriente Médio, com reflexos diretos sobre o petróleo e a energia, já começa a aparecer nos índices de preços da zona do euro, Estados Unidos, países asiáticos e também no Brasil, obrigando os bancos centrais a recalcular suas estratégias.

Banco Central Europeu sobe juros

Na zona do euro, o Banco Central Europeu elevou sua projeção de inflação para 3% neste ano, acima dos 2,6% estimados anteriormente, e reforçou que seguirá trabalhando para levar os preços de volta à meta de 2% no médio prazo. Diante desse cenário de maior pressão, a instituição também promoveu uma alta de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros, no primeiro aumento desde 2023.

Inflação americana

Nos Estados Unidos, o movimento é semelhante. A inflação chegou a 4,2% em termos anualizados em maio, atingindo o maior patamar dos últimos três anos, com forte influência da alta dos combustíveis e da energia após as tensões no Oriente Médio afetarem o mercado de petróleo. Mesmo o núcleo da inflação, que desconsidera itens mais voláteis, mostrou resistência, aumentando a preocupação dos formuladores da política monetária.

Petróleo mais caro contamina preços

Para o economista Reinaldo Cafeo, o mundo enfrenta uma típica “inflação de oferta”, provocada pelo aumento dos custos de produção e não necessariamente pelo excesso de consumo. Ele explica que o petróleo mais caro contamina toda a cadeia produtiva, elevando gastos com transporte, energia e diversos bens, o que torna o controle dos preços mais desafiador. O mundo segue consumindo muito petróleo, mas a produção caiu porque não há escoamento pelo estreito de Ormuz.

Postura preventiva

Segundo Cafeo, ainda que a alta de juros seja tradicionalmente uma ferramenta usada para frear a demanda, os bancos centrais estão adotando como uma postura preventiva. A ideia é sinalizar ao mercado que existe compromisso com a estabilidade dos preços e impedir que a inflação atual se transforme em um problema ainda maior no futuro. Como resume o economista: “A inflação pequena é igual uma gravidez pequena: uma hora vai crescer”.

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Fed e Copom na super quarta

No caso dos Estados Unidos, a expectativa é de que o Federal Reserve mantenha os juros na próxima reunião, embora parte do mercado já projete novas altas até o fim do ano. No Brasil, a percepção também mudou: o mercado financeiro passou a prever uma taxa Selic em 13,5% ao ano, refletindo um ambiente de inflação mais resistente e maior cautela dos investidores.

Aposta na manutenção da Selic

Cafeo destaca que, no cenário brasileiro, a força dos setores de serviços e indústria, a trajetória da dívida pública e um dólar acima de R$ 5,10 dificultam qualquer espaço para cortes nos juros no curto prazo. Para ele, o Copom (Comitê de Política Monetária) deve manter os juros na quarta-feira da semana que vem (18). O economista defende que o Banco Central tenha autonomia financeira e administrativa para tomar decisões técnicas, mas ressalta que esse modelo deve conviver com mecanismos de equilíbrio institucional, garantindo transparência e diálogo com as escolhas da sociedade.