A estratégia da China em manter forte laço com a Rússia, apesar da guerra

Apesar da nova fase da ofensiva russa na Ucrânia e crescente pressão ocidental por sanções, a China continua a seguir uma linha neutra em relação ao conflito, enquanto reforça o discurso de continuidade e aprofundamento da parceria comercial com a Rússia. Na última segunda-feira, 18, o vice-ministro das Relações Exteriores, Le Yucheng, falou do “fortalecimento dos laços em vários campos” em reunião com o enviado russo Andrey Denisov na capital chinesa.

Segundo a agência Bloomberg, no encontro foi destacado o salto de 30% no comércio entre as duas nações, só nos primeiros três meses de 2022.

Embora as exportações chinesas para a Rússia tenham registrado baixa em março, indício do conflito, a cooperação bilateral pouco foi abalada pelo crescente impacto humanitário causado pela guerra de Putin na Ucrânia, nem pelos indicadores econômicos negativos impulsionados, em grande parte, pela invasão. Em balanço de abril do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rússia e China apresentaram menores projeções de crescimento econômico para o ano de 2022 e 2023.

Ao que tudo indica, a neutralidade da China em relação à guerra e a parceria comercial com a Rússia continuarão em alta, na contramão da maioria dos países do G20. Na simbólica resolução das Nações Unidas, 141 países votaram por condenar a guerra, 35 países se abstiveram e apenas cinco votaram favoráveis ao presidente Putin. Entre as nações neutras estavam Iraque, Irã, Índia, Paquistão e China.