A esmeralda de 500 quilos que pode virar atração de bilheteria

A Eon Emerald, holding sediada em Luxemburgo que possui uma esmeralda de mais de 500 quilos extraída na Bahia, quer transformar a curiosidade pela pedra em receita. Avaliada em 650 milhões de dólares e apresentada pela empresa como a maior já descoberta, a peça será preservada, em vez de cortada para abastecer joalherias.

O plano é levá-la a exposições pelo mundo e faturar com ingressos e patrocínios. A meta é atrair de 3 milhões a 5 milhões de visitantes em cinco anos.