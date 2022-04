A escolha técnica dos tucanos para substituir Henrique Meirelles em SP

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou o economista Felipe Salto como o substituto de Henrique Meirelles na Secretaria da Fazenda do estado. Meirelles, candidato à Presidência em 2018, deixou o cargo para decidir sobre seu futuro — e deixar em aberto a possibilidade de se candidatar a algum cargo público.

Mesmo trabalhando para aglutinar apoio dos mais variados partidos na empreitada em torno da eleição de outubro, quando tentará continuar no Palácio dos Bandeirantes e suceder João Doria, Garcia optou por uma escolha técnica, não política.

Salto é economista e é um dos idealizadores do Instituto Fiscal Independente do Senado Federal, o IFI, que mapeia com competência as tendências para as contas públicas. Foi assessor de assuntos econômicos e fiscais do senador José Serra, também do PSDB. É formado e mestre em Ciências Sociais pela Fundação Getulio Vargas.