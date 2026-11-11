A escolha do novo ministro da Fazenda desafia Lula após a eleição

A definição do comando do Ministério da Fazenda para o quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorre enquanto o presidente discute as medidas econômicas da próxima gestão. No pronunciamento à nação de domingo, 8, Lula reafirmou o compromisso com as regras fiscais e mencionou preocupação com a dívida pública, mas não anunciou o titular da pasta nem detalhou propostas de ajuste.

Aliados próximos do presidente apostam que o nome será anunciado ainda em novembro, de acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. A expectativa é que Lula intensifique as discussões sobre a composição do ministério após retornar da viagem internacional. Trata-se de uma previsão dos interlocutores ouvidos pela coluna, e não de um prazo anunciado pelo Planalto.

Ainda conforme Lauro Jardim, o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) seguem entre os favoritos. A Fazenda é atualmente comandada por Dario Durigan.

Contas públicas estão entre os temas da próxima gestão

O pronunciamento de domingo apresentou compromissos que envolvem tanto a administração das contas públicas quanto a ampliação de políticas governamentais. Lula mencionou a preservação das regras fiscais, a elevação dos investimentos para mais de 20% do Produto Interno Bruto (PIB) e a criação de condições para reduzir os juros.

“Todo esse esforço será feito preservando as regras fiscais”, afirmou o presidente no pronunciamento divulgado pelo governo federal.

Lula também reiterou propostas de compra de dívidas das famílias junto aos bancos e de perdão de débitos dos microempreendedores individuais com a União. O discurso não apresentou custos, fontes de financiamento ou cronogramas para essas iniciativas.

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A definição dessas medidas integra a agenda econômica que será conduzida pelo ministério. A escolha do titular, porém, não substitui os anúncios sobre receitas, despesas e execução das promessas apresentadas pelo presidente.

Reforma tributária avança na transição

Outra frente de trabalho é a implementação da reforma tributária sobre o consumo. A Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) começará a substituir o PIS e a Cofins em janeiro de 2027. O novo tributo será administrado pela União.

A alíquota de referência ainda está em discussão no Senado. O Tribunal de Contas da União aprovou um cálculo de 11,3% para o próximo ano, elaborado para preservar a arrecadação dos tributos federais substituídos.

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A adaptação também é objeto de manifestações de entidades. Em documento oficial divulgado em 4 de novembro, o Conselho Federal da OAB e suas 27 seccionais pediram o adiamento para 2028 das etapas previstas para 2027, apontando pendências regulatórias e operacionais.

Discussões sobre o ministério seguem após viagem

Lula participa nesta semana da COP31, em Antália, na Turquia, antes dos compromissos nas Filipinas. A programação divulgada prevê o retorno ao Brasil em 16 de novembro.

A expectativa de anúncio do ministro ainda neste mês, relatada por Lauro Jardim, situa a definição após essa agenda internacional. No pronunciamento de domingo, Lula estabeleceu o fim do ano como horizonte para organizar as mudanças da próxima administração, sem apresentar um calendário específico para os convites aos ministros.