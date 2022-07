A equipe de peso contratada pelo Twitter para batalha judicial contra Musk

Um arsenal de advogados está sendo montado pelo Twitter para a, já prevista, batalha judicial contra Elon Musk. Após o bilionário desistir na sexta-feira, 8, do acordo de 44 bilhões de dólares para a aquisição da rede social, o escritório norte-americano Wachtell, Lipton, Rosen & Katz foi contratado para processar Musk e, no limite, até forçá-lo a concluir a aquisição. Na classificação de lucro por sócio, a empresa de advocacia é atualmente a maior do mundo, segundo a The American Lawyer, empresa de mídia especializada no setor.

O escritório é altamente reconhecido em áreas como fusões e aquisições, governança corporativa e direito societário. Já representou grandes empresas, como a Pfizer, AT&T e JPMorgan Chase.

Os executivos da rede social pretendem entrar com uma ação já nos próximos dias contra Musk. “Estamos confiantes que vamos prevalecer no Tribunal de Delaware”, disse em anúncio público o atual presidente do conselho de administração do Twitter, Bret Taylor, citando a famosa corte americana, palco de grandes disputas empresariais no país.

O dono da Tesla e da SpaceX rescindiu o acordo, alegando o não recebimento de informações sobre contas falsas na plataforma. Musk já havia falado abertamente sobre desistir da transação se o Twitter não comprovasse um número inferior a 5% em contas faltas, os conhecidos bots.

Elon Musk também está se preparando para a judicialização. Os escritório Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan vai representar o magnata, depois de já ter atuado na defesa de Musk em outras ações judiciais, como um processo aberto por acionistas após a tentativa malsucedida de fechar o capital da Tesla no ano 2018.

