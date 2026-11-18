Uma empresa de tecnologia de Lajeado, no Rio Grande do Sul, decidiu suspender as atividades por quatro dias, incluindo esta quinta-feira, 19, para que seus funcionários possam aproveitar o lançamento do GTA VI, um dos jogos mais aguardados da indústria de videogames. A WebJasper liberou os 80 colaboradores durante todo o feriado prolongado e preparou a própria sede para receber aqueles que quiserem passar o período jogando.

A iniciativa surgiu depois que três funcionários pediram folga para acompanhar o lançamento, previsto para esta quinta-feira, 19. Os pedidos começaram a aparecer entre maio e junho. Em vez de liberar apenas os interessados, a empresa decidiu estender o benefício a toda a equipe e organizar um evento de quatro dias.

“Percebemos que vários funcionários tinham pedido folga por causa do lançamento e decidimos fechar a empresa para fazer esse evento”, afirma Michel Jasper, CEO da WebJasper, em entrevista a VEJA Negócios. Segundo ele, o escritório ficará aberto 24 horas por dia até a meia-noite de domingo, dia 22, mesmo com as atividades profissionais suspensas.

A estrutura preparada inclui videogames, licenças do jogo e um vale-presente de 100 reais para cada funcionário comprar sua cópia. Quem preferir poderá jogar na própria sede, que também estará abastecida com refrigerantes, energéticos, salgadinhos, chope e outras bebidas. Os colaboradores estão autorizados a levar familiares para participar da experiência.

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A expectativa é reunir um grupo expressivo de funcionários no escritório durante o feriado. Outros poderão aproveitar a folga em casa. Já os colaboradores que não têm interesse em videogames também foram dispensados normalmente, sem a obrigação de participar do evento.

Jasper afirma que a decisão busca fortalecer o relacionamento entre a equipe e aumentar o engajamento dos profissionais. A empresa atua no desenvolvimento e na comercialização de softwares para o varejo, com soluções voltadas a supermercados e farmácias, entre elas sistemas de controle de validade de produtos e gestão de recursos humanos.

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“Trabalhamos muito com o público jovem, então o engajamento interno é muito forte. O pessoal estava empolgado para jogar e não queríamos que os colaboradores trabalhassem enquanto estavam ansiosos para chegar em casa e aproveitar o jogo”, diz o executivo.

O planejamento também levou em conta os clientes. Como a empresa não prestará atendimento durante o período, Jasper afirma que os consumidores foram avisados com antecedência sobre a suspensão temporária dos serviços. A iniciativa foi programada desde maio para evitar impactos inesperados nas operações.