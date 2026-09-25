A empresa por trás dos patinetes amarelos que se espalham por São Paulo

Quem circula por algumas das principais capitais brasileiras provavelmente já se deparou com os patinetes elétricos amarelos da Whoosh. A empresa de micromobilidade, que desembarcou no Brasil em 2023, acelera agora sua expansão no país: após investir 340 milhões de reais na operação brasileira, a companhia pretende dobrar sua frota e chegar a 20 mil veículos até o fim de 2026.

A Whoosh iniciou sua atuação nacional por Florianópolis, com 1,3 mil patinetes. Três anos depois, a frota alcançou 10 mil unidades distribuídas pelas cidades em que a empresa opera. Desde a chegada ao país, o serviço acumula mais de 10 milhões de corridas e 1,8 milhão de usuários.

Os investimentos realizados até agora estão distribuídos entre diferentes mercados. O Rio de Janeiro recebeu o maior montante, de 110 milhões de reais, seguido por São Paulo, com 90 milhões de reais. Florianópolis recebeu 65 milhões de reais; Porto Alegre, 60 milhões de reais; e Recife, 15 milhões de reais. Na capital paulista, onde a empresa mantém atualmente 3 mil patinetes, já foram realizadas mais de 2 milhões de corridas desde o início da operação. Pinheiros, Vila Olímpia e Itaim estão entre as regiões com maior concentração de viagens.

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A expansão ocorre em meio a uma mudança no perfil de utilização dos veículos, segundo a companhia. Se inicialmente os patinetes eram mais associadas ao lazer, a Whoosh afirma observar uma maior incorporação do serviço aos deslocamentos cotidianos. Em São Paulo, os períodos de maior utilização são entre 7h e 9h e das 17h às 19h, coincidindo com os horários de ida e volta do trabalho. “Percebemos que a população tem incorporado cada vez mais a micromobilidade à rotina. Um comportamento que inicialmente estava muito ligado ao lazer vem migrando para o uso diário, especialmente nos deslocamentos de última milha”, afirma Cadu Souza, diretor de Operações da Whoosh.

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Os trajetos também ajudam a mostrar como o serviço vem sendo utilizado. A corrida média em São Paulo tem 2,5 quilômetros, com as patinetes sendo usadas principalmente em percursos curtos, como a ligação entre residências, estações de transporte público e o destino final. Cerca de 40% das corridas da companhia são feitas por assinantes.

Além de aumentar a quantidade de veículos nos mercados em que já atua, a Whoosh avalia a entrada em novas cidades. A companhia considera, entre outros fatores, o potencial da micromobilidade para complementar os deslocamentos cotidianos da população antes de decidir pela abertura de uma nova operação.

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O crescimento da frota também aumenta o desafio de organizar a circulação e o estacionamento dos veículos. Para isso, a empresa utiliza geofencing, tecnologia que delimita por GPS os locais em que uma corrida pode começar ou terminar. A intenção é evitar que as patinetes sejam deixadas fora dos pontos determinados.

A Whoosh afirma ainda manter equipes em funcionamento 24 horas por dia, sete dias por semana, responsáveis por manutenção, recarga, segurança e redistribuição dos veículos. A localização dos pontos de estacionamento e eventuais limites de velocidade são definidos considerando características de cada região e em alinhamento com autoridades locais. “A expansão da micromobilidade precisa acompanhar uma operação estruturada, que considere as características de cada cidade e a segurança de quem utiliza o serviço e de quem circula pelas ruas”, afirma Souza.