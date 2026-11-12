A dura crítica do CFO do Banco do Brasil a parte do agronegócio

Após divulgar um resultado muito abaixo das expectativas do mercado, pressionado pela inadimplência do agronegócio, o diretor financeiro (CFO) do Banco do Brasil, Marco Geovanne Tobias, fez duras críticas a parte do setor durante o videocast de apresentação dos resultados. Segundo o executivo, o aumento dos calotes não seria explicado apenas pela crise enfrentada pelo segmento, mas também pela resistência de alguns produtores em honrar seus compromissos com o banco.

“Uma parte desse agro, efetivamente, não quer pagar o Banco do Brasil”, afirmou Tobias no videocast publicado na noite desta quarta-feira, 11. Na véspera, o Banco do Brasil reportou lucro líquido de 8,6 bilhões de reais no acumulado de 2026 até setembro, queda de 42,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado do terceiro trimestre foi ainda pior. O lucro do banco desabou 66,5%, para 1,27 bilhão de reais. A expectativa do mercado, segundo o consenso da Bloomberg, era de 3 bilhões de reais — ou seja, o resultado ficou cerca de 60% abaixo das projeções.

A queda foi provocada principalmente pela disparada da inadimplência, que passou de 4,51% em setembro de 2025 para 6,08% em setembro de 2026, alta de 1,57 ponto percentual em 12 meses. A deterioração foi puxada pelo agronegócio, cuja taxa de calotes avançou de 4,84% para 6,92% no período, aumento de 2,08 pontos percentuais.

Continua após a publicidade

Segundo Tobias, o avanço da inadimplência reflete uma situação que o banco nunca havia enfrentado. Durante o videocast, o executivo questionou se o agronegócio brasileiro atravessa, de fato, uma crise e atribuiu parte dos problemas à falta de disposição de alguns produtores para pagar suas dívidas.

“Uma parte desse agro, efetivamente, não quer pagar o Banco do Brasil. E, ao não querer pagar o Banco do Brasil, o retrato que temos no balanço é esse”, afirmou.

Continua após a publicidade

A deterioração da carteira de crédito levou o banco a elevar em 33,2% as Provisões para Devedores Duvidosos (PDD), que somaram 58,5 bilhões de reais no acumulado até setembro. Os recursos são reservados para cobrir eventuais perdas com calotes e reduzem o lucro da instituição.

A rentabilidade do Banco do Brasil, medida pelo retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês), ficou em 2,8% no terceiro trimestre, recuo de 5,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Para comparação, o ROE do Itaú está em 23,6%, enquanto o do Bradesco alcançou 16,1%.

Continua após a publicidade

A surpresa negativa do mercado também reflete a expectativa de recuperação dos resultados do banco, que vinha sendo projetada para os últimos trimestres. Depois de uma sequência de deterioração, investidores esperavam uma melhora após o governo federal editar duas medidas provisórias para facilitar a renegociação de dívidas. Segundo Tobias, o processo foi iniciado, mas parte dos produtores do agronegócio não honrou os pagamentos.

Diante desse cenário, o Banco do Brasil revisou suas projeções para 2026 e restabeleceu o pagamento mínimo de dividendos. A instituição agora espera encerrar o ano com lucro entre 9 bilhões e 11 bilhões de reais, ante a estimativa anterior, de 18 bilhões a 22 bilhões de reais.

Continua após a publicidade

O banco também prevê uma redução da carteira de crédito do agronegócio, com variação entre queda de 3% e crescimento de 1%. Antes, a projeção indicava expansão de 2% ou retração de até 2%.

Em suma, o Banco do Brasil enfrenta uma deterioração expressiva dos resultados, pressionada pela inadimplência do agronegócio. A administração atribui parte dos calotes à resistência de produtores em pagar suas dívidas, enquanto a rentabilidade do banco recuou para 2,8% e o lucro trimestral ficou muito abaixo das expectativas do mercado.