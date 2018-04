A distância ideal para assistir a uma TV 4K

A Copa de 2018 deverá ser o mundial das telonas em casa. Ainda que os aparelhos de TV com polegadas menores sejam os mais populares, o principal crescimento nas vendas se dá em telas acima de 65”.

Uma das principais razões para esse aumento é a evolução da resolução para o 4K. Além da melhor qualidade da imagem, o 4K exige uma distância menor entre a tela e o sofá, poltrona ou cama. Nas residências onde telas de 65” não eram indicadas nos tempos do full HD – porque nossos olhos teriam dificuldade em captar as imagens em movimento e o brilho intenso causaria dor de cabeça -, as TVs de ultrarresolução” já passam a ser aceitas. Para uma distância de 1,5m, por exemplo, o tamanho máximo de uma full HD deve ser de 40 polegadas, enquanto com a 4K pode ser de 65 polegadas para cima, dependendo das condições de iluminação.

Veja também:

Para facilitar a escolha, VEJA consultou fabricantes para saber qual é a distância ideal da visão do espectador para a tela da televisão. Esses números variam dependendo do fabricante. Se estiver na dúvida, calcule a distância na sua casa, depois vá a uma loja e fique por um tempo assistindo à TV para ver se há algum incômodo.

Ferramenta de VEJA mostra qual o tamanho ideal da sua TV de acordo com a distância entre o aparelho e o sofá (consulte abaixo).