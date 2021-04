A disputa pelos salários de 61,5 mil reais no BB – e que podem dobrar

Desde que o presidente Jair Bolsonaro resolveu entrar no jogo político e se aliar ao centrão, sabe-se que o apoio político custaria altos cargos no governo. O que ninguém imaginava era, no entanto, que os cargos mais bem-remunerados do Banco do Brasil entrariam na mira. Depois da troca do presidente, cogita-se que cinco das sete cadeiras de vice-presidentes do Conselho Diretor do BB estão sendo avidamente disputadas pelo centrão e por aliados da família Bolsonaro. A remuneração do ocupante é de 61.564,83 reais, um valor que pode dobrar com a remuneração variável. O novo presidente, Fausto de Andrade Ribeiro, terá um salário de 68.781,66 reais – que também pode dobrar.

De acordo com fontes ouvidas pela reportagem e que atuam no banco há décadas, a briga é grande e esta é a primeira vez que isso acontece de maneira tão voraz. Durante os governos anteriores, a quantidade de cadeiras presenteadas a aliados políticos variava de uma a três. Sabia-se internamente que a vice-presidência de Governo e de Agronegócio, por exemplo, já tinham um destino político. Dessa forma, deixava-se as outras cadeiras mais concentradas nos negócios do banco propriamente ditos.

Quando Rubem Novaes assumiu como presidente do BB, no início do governo de Bolsonaro, isso mudou. Naquela época, a proposta de Bolsonaro de acabar com o “toma-lá da cá” e enxugar o Estado vinha sendo aplicada e as nove cadeiras de dos “vps” viraram sete. Quando assumiu, André Brandão manteve os nomes e, apenas devido a falecimento, colocou na vice-presidência de negócios de atacado, Bernardo de Azevedo Silva Rothe, funcionário de carreira do banco.

Agora, tudo mudou, a começar pela própria indicação de Fausto Ribeiro no lugar do técnico Brandão. Atualmente, os vice-presidentes que mais possuem estabilidade no Conselho Diretor são Carlos Motta, de Negócios e Varejo, e Mauro Ribeiro Neto, Corporativo. Motta teve indicação política e é o líder da rede de varejo do banco. Já Ribeiro Neto tem bom trânsito no Ministério da Economia e é reconhecido pelo bom trabalho que vem fazendo no enxugamento de custos do banco.