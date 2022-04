A discutível estratégia da XP para tentar segurar os agentes autônomos

Uma série de derrotas jurídicas tem tirado o sono de diretores dentro da XP. A empresa enfrenta imbróglios judiciais em torno das relações que mantém com os escritórios de agentes autônomos contratados pelo banco. Para demover estes prestadores de serviço de saírem para concorrentes, a XP estaria promovendo complicações para quem almeja romper contratos de exclusividade com a plataforma, acusam fontes ouvidas por VEJA. A XP domina este mercado, ao ter desenvolvido a estratégia de impulsionar a venda de produtos e serviços por meio de empresas terceirizadas, mas agora ela vê bancos e agências como Safra, Itaú, BTG, Modal crescerem utilizando o mesmo plano.

Mesmo assim, a pioneira ainda domina mais de 80% do mercado de escritórios autônomos. Segundo pessoas envolvidas no processo, a empresa criou um orçamento de guerra e disse que vai gastar o que for necessário para não perder esses agentes autônomos para seus principais concorrentes. Também teria criado punições para evitar a fuga para a concorrência. “Eles rompem o contrato de agentes sondados por concorrentes e alegam alguma questão de compliance, o que acaba com a reputação da empresa perante o mercado”, diz uma fonte. “Uma das estratégias envolvia acusá-los de fraude e, ao serem chamados para apresentar provas, alegava ‘problemas no sistema'”.

As brigas judiciais, porém, se baseiam em um ponto específico: a XP ameaçava os agentes que deixariam de prestar serviço ao banco com a restrição da agenda de clientes. A plataforma alegava que a agenda pertenceria a ela, e não ao prestador de serviço. O caso foi parar na Justiça. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a XP e classificou o comportamento como má-fé. Uma das empresas, inclusive, ganhou o direito de ser indenizada em quase 1 milhão de reais por danos morais e reposição de perdas. A disputa deve continuar, com esse mercado ficando cada vez mais competitivo.