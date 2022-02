A dicotomia de Guedes entre a agenda eleitoral e as reformas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, anda de orelhas quentes depois de realizar, nos últimos dias, aparições públicas lotadas de promessas e previsões. Se, por um lado, afirmou novamente que a economia “está decolando”, e reiterar que as previsões de mercado estarão equivocadas, o ministro prometeu o corte de 25% das alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI) e afirmou estar “estudando” a retomada do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.

Mesmo entusiastas da agenda original são críticos à insistência de Guedes neste momento, em pleno ano eleitoral, em torno das reformas. “O povo não entende reforma tributária e não gosta de privatização. Isso dá voto?”, diz um auxiliar do ministro. “Enquanto isso, o outro lado está falando em reduzir preço de combustíveis e revogar reforma trabalhista. Mesmo que não faça, isso tem muito mais apelo”, completa, como mostrou reportagem de VEJA.

A estratégia representa uma tentativa de ala do Ministério da Economia de realizar medidas com penetração popular e bom impacto perante a opinião pública. Em paralelo, Guedes trabalha para aprovar pelo menos uma grande reforma — que, agora, defende ser a tributária — para possivelmente encerrar sua passagem pelo governo com um último legado. Mas não vem sem críticas. Se Guedes está esperançoso com a aprovação da reforma tributária, que ganhou novo relatório na noite desta terça-feira 22, auxiliares criticam a forma de se anunciar boas medidas.

A leitura premente no Ministério da Economia envolve o fato de que o ministro delegou a articulação política ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que a aprovação de medidas positivas perante os eleitores depende, e muito, da capacidade da ala política do governo em aplainar certo clima de desconfiança no Senado. Por outro lado, Guedes aposta todas as suas fichas na vontade do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para dar vazão à PEC 110, de autoria do deputado Luiz Carlos Hauly.

Segundo esse assessor, Guedes deveria colocar a agenda de privatizações e reformas em stand-by e debruçar-se sobre medidas que aumentem a possibilidade de ter mais quatro anos pela frente para realizar reformas que não foram feitas neste mandato do presidente Jair Bolsonaro.